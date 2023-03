5 melhores perfumes da marca In The Box Imagem: reprodução Instagram (@intheboxperfumes

A In The Box é uma empresa de perfumes que possui ótimos contratipos. Mas se você conhece a marca apenas por esse tipo de fragrância, saiba que ela também é responsável por criar ótimas fragrâncias originais e com bom custo-benefício.

Seja para quem já consome a marca ou para quem está ouvindo falar sobre ela pela primeira vez, confira a seguir 5 ótimos perfumes femininos da In The Box, indicados pela youtuber Juliara Ferreira.

So Screamy / Inspirado em So Scandal

Esse é um perfume floral frutado cremoso, com um aroma elegante e sofisticado ideal para festas e eventos noturnos.

Possui notas de saída em framboesa e flor de laranjeira. No corpo possui tuberosa e jasmim e as notas de fundo são notas de leite. Sua fixação é moderada e projeção marcante.

Lux de Vie / Inspirado em La Vie Est Belle Eau de Parfum

Lux de Vie é inspirado em La Vie Est Belle, um dos perfumes importados mais vendidos no Brasil. Possui um aroma adocicado e romântico, que também apresenta luxo e elegância.

No topo possui notas de cassis e pêram no corpo flor de laranjeira, jasmim e íris e finaliza com pralinê, patchouli, baunilha e fava tonka. Possui fixação e projeção moderada e marcante

Via Vitae In / Inspirado em La Vie Est Belle Intensément

Outra fragrância da marca inspirada em uma versão de La Vie Est Belle é o Via Vitae In, contratipo de Intensément. A nota que mais se destaca é a de framboesa, deixando o aroma adocicado.

Saída: framboesa, pimenta rosa e bergamota. Corpo: heliotrópio, jasmim sambac e flor de laranjeira e fundo: baunilha, íris, benjoim, patchouli e sândalo.

Lemon Vanilla & Wood / Inspirado em Allure Homme Edition Blanche

Se você prefere fragrâncias cítricas, Lemon Vanilla & Wood é o mais indicado. Mesmo classificado como masculino, esse perfume funciona muito bem com as mulheres, pois é refrescante e marcante na medida certa.

Leva notas de limão e bergamota no topo, que são complementas por acordes amadeirados e sândalo no corpo e notas de fundo em vetiver e baunilha de Madagascar.

Miss D’Noir / Inspirado em Miss Dior 2012

Com um nome bem conhecido no mundo da perfumaria, Miss D’Noir é inspirado no clássico Miss Dior de 2012.

Com um aroma sofisticada e elegante, ideal para momentos especiais, traz notas de tangerina, jasmim egípcio, rosa, patchouli e almíscar.

