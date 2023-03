3 dicas INFÁLIVEIS para ajustar o seu perfil em aplicativos de namoro

Os aplicativos de namoro podem ser uma boa opção para quem está a procura de um novo amor. Seja para algo casual ou mais sérios, é possível encontrar milhões de pessoas neste ambiente online e provavelmente alguma delas vai ser compatível com você.

Contudo, para iniciar uma conversa, antes é preciso conseguir o famoso match, e isso só será possível se o seu perfil estiver bem apresentado.

“Por mais que o namoro possa parecer altamente pessoal e único, ainda é uma habilidade. E, como acontece com qualquer outra habilidade, uma vez que você entenda os princípios de organização e a prática, verá melhorias rápidas e significativas”, explica a coach de relacionamentos, Blaine Anderson.

Na prática, o que Anderson quis dizer é que, é preciso um perfil organizado e chamativo para que as pessoas se atraiam por você. Se você percebeu que não consegue desencadear muitas conversas nesse tipo de plataforma, pode ser que o problema seja simplesmente o modo que você organiza o seu perfil, e não a sua aparência ou personalidade.

“O maior e mais comum erro que os homens cometem com seus perfis de namoro online se resume a não serem deliberados sobre o que compartilham. Você obtém apenas seis fotos e três a seis frases de texto escrito para comunicar quem você é. Isso não é muita coisa, e a competição é acirrada, então cada foto e palavra importa se você quiser encontrar um parceiro incrível online.”

Se você é novo no universo dos aplicativos de namoro ou já tenta há algum tempo e nada parece dar certo, as dicas a seguir podem te ajudar:

Invista em fotos de alta qualidade

A aparência é a primeira coisa que as pessoas reparam em um aplicativo de namoro, logo, as fotos precisam ser de boa qualidade. Isso não quer dizer que você precisa ser bonito, apenas que você deve escolher as melhores fotos e as mais nítidas.

Se ‘venda’ bem

Outra dica é pensar em você como um produto e, ao invés de uma biografia rápida ou respostas imediatas, pense bem no que será escrito. Coloque coisas que te fazem especiais e único, sem ser genérico.

Não se magoe

Uma dica que não tem a ver com o perfil em si, mas com a sua personalidade, é não fazer dos aplicativos de namoro algo tão importante em sua vida. Eles são apenas uma das formas de conhecer alguém, mas você pode muito bem optar por outros meios. Lembre-se que um perfil não define quem você realmente é e na vida real as coisas podem ser totalmente diferente.

“Se eu pudesse dar apenas um conselho para homens solteiros e lutando, seria lembrar que nada importa mais para namorar do que para passar um tempo com você, e isso está 100% sob seu controle”, finaliza a especialista Blaine Anderson.