Vídeo: Mulher faz sucesso nas redes sociais com materiais achados no lixão: “estou vivendo um sonho e não quero acordar” Imagem: reprodução TikTok (@rozalia17717)

Se você gosta de acompanhar aos vídeos que circulam no Instagram ou TikTok provavelmente já se deparou com algum conteúdo de Roseli Ferreira Alves. A mulher de 39 anos de idade é catadora de materiais recicláveis e aproveitou o dia-a-dia na Estação de Transbordo de Lixo em Miracatu, no interior de São Paulo, para mostrar os achados do local.

Em entrevista ao G1, Roseli explica que trabalha na coleta há 16 anos, mas há alguns meses conquistou o público da internet revelando coisas que são encontradas aos montes no lixão.

“Tudo que não presta vai para o lixo, né? Injeção, coisas de tratamento em casa, jogam de qualquer jeito e a gente acaba furando a mão com agulha, mesmo com a luva”, explica ela, que além de objetos do cotidiano comum, como latas, garrafas, eletrônicos e outros itens, costuma se deparar com animais mortos ou fezes humanas ou itens descartados de forma incorreta.

“As roupas que meus filhos usam é tudo do lixo”

Com alguns achados incomuns na estação de lixo, Roseli faz sucesso nas redes sociais. Alguns dos materiais que ainda são utilizáveis são levados para casa. “Só quem cata lixo como eu [sabe]. As roupas que meus filhos usam é tudo do lixo”.

LEIA TAMBÉM: Tiktoker responde críticas após postar vídeo com biquíni invertido

Além de utensílios domésticos, a mulher diz que fica triste com a quantidade de alimentos encontrados no lixão. “Fico com dó. Às vezes, tem cesta básica inteira, arroz, feijão, óleo e açúcar. O pessoal precisa ter mais consciência e dar para quem precisa”.

Vídeos somam milhões de acessos

Roseli possui 824 mil seguidores no Instagram e 976 mil no TikTok. Ela diz que entrou na internet para ajudar a família a sair do lixão e, com o sucesso, fica com vergonha quando a reconhecem nas ruas.

“Paro na rua, tiro foto, me abraçam. Não sei nem o que falar, me dá uma emoção muito grande. Só Deus sabe tanta alegria que está me dando, estou vivendo um sonho e não quero acordar”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Homem se acorrenta em caminhão como forma de protestar contra buracos. Assista ao vídeo