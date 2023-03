Tarot semanal: o que acontece com Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, entre 6 e 12 de março

Entramos oficialmente em mais uma semana e se você é do signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, queremos convidá-lo a conferir a continuação as mensagens das cartas do tarot e previsões entre 6 e 12 de março.

Sagitário

Cavaleiro de ouro

Será uma semana de muito trabalho que permitirá que você consiga muitas coisas que tinha em atraso e se organizará para que o que aconteceu não volte a acontecer. Aprendeu com a experiência e isso faz de ti uma pessoa melhor, não só para te ajudar mas também para os teus.

Você só precisa dar um passo para voltar aos trilhos. A carta conta que depois de ficar um tempo sozinha, você aprendeu a se cuidar e priorizar suas necessidades.

Agora você se dá a oportunidade de consolidar um novo relacionamento em seus próprios termos e deixar seus medos para trás.

Números da sorte: 7, 33 e 42

Capricórnio

Cavaleiro de copas

Os próximos dias serão de organização do trabalho, porque você está em um ponto sem volta para entregar resultados que foram colocados em suas mãos para seguir em frente.

Tudo correu bem, mas você tem que se esforçar mais para terminar com sucesso. Prepare-se porque esta semana você vai conhecer alguém que vai mudar a sua vida, vai mexer com sentimentos e vai ser um turbilhão de paixões que vai desencadear e te deixar muito feliz.

Mas será momentâneo, então aproveite enquanto durar porque será a sua preparação para algo definitivo que o universo tem reservado para você.

Números da sorte: 4, 18 e 72

Aquário

O carro

Você terá uma semana de muito trabalho pela frente, mas isso o deixará com ótimas recompensas financeiras. Não desanime por causa das energias negativas que estarão ao seu redor, você é forte e se ouvir a sua intuição tudo correrá muito bem.

Depende de você que sua vida profissional melhore e que suas finanças aumentem. Você está numa fase da sua vida que só pensa em se divertir e curtir, isso é muito bom. No entanto, chegará a hora de você pensar na estabilidade amorosa.

Números da sorte: 8, 14 e 20

Peixes

Ás de copas

Esta semana deve aparecer um novo relacionamento que vai mudar definitivamente seus planos profissionais e pessoais. Seu futuro tomará outro rumo que o deixará não apenas satisfeito, mas também totalmente realizado.

Você só precisa ter cuidado com seus medos. Supere-os e verá que avançará como nunca esperou. Você desfruta de um relacionamento estável que enriquece sua vida e o faz se sentir realizado, mas o ciúme e as inseguranças às vezes o enganam. Cuidadoso.

Números da sorte: 6, 15 e 62

Com informações do site Nueva Mujer