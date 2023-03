Tarot semanal: o que acontece com Leão, Virgem, Libra e Escorpião, entre 6 e 12 de março

Entramos oficialmente em mais uma semana e se você é do signo de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, queremos convidá-lo a conferir a continuação as mensagens das cartas do tarot e previsões entre 6 e 12 de março.

Leão

Seis de copas

Esta semana você deve se proteger muito das más energias que existem em seu ambiente de trabalho, seguir sua intuição e sua inteligência para resolver qualquer conflito que surja.

Não deixe que os obstáculos o ceguem e não deixe que você tenha paciência e tolerância suficientes para seguir em frente. Você vai conseguir, mas faça a sua parte para que as coisas fluam melhor.

Você tem um amor à sua frente e joga às cegas. Não o deixe esperando porque você pode perdê-lo. Lembre-se que o trem passa e se você não embarcar, ele te abandona.

Números da sorte: 1, 9 e 12

Virgem

Roda da fortuna

Esta semana você vai fechar um ciclo em sua vida que o travava e por isso não conseguia avançar em cada meta proposta. As estradas se abrem e você deixa o passado para trás para viver o presente e o agora.

A partir do momento em que você sentir que seu coração está se curando, a prosperidade e o sucesso estarão do seu lado. Saia dessa depressão e aproveite o que o universo te dá.

É hora de buscar aquele amor que você deixou porque não se sentia pronto para assumir o relacionamento. É hora de buscar a felicidade.

Números da sorte: 1, 9 e 12

Libra

Dez de varinhas

É uma semana de muita pressão econômica e que afeta sua saúde mental e física. Deixe a preocupação de lado e reflita sobre o melhor caminho que você deve seguir para resolver tudo aquilo que não te deixa seguir em frente.

Do esforço e dedicação que você colocar no que faz, você colherá os frutos que o ajudarão a sair dessa fase difícil. Aquela pessoa especial que entrou em sua vida sugere que vocês tentem morar juntos para planejar um futuro juntos. É uma oportunidade que ambos devem aproveitar.

Números da sorte: 11, 19 e 22

Escorpião

Seis de espada

Esta semana será de muita reflexão e aprendizado porque você deve encontrar em si mesmo o que deseja fazer para o seu futuro. Você não pode permitir que outros intervenham nas decisões que só você deve tomar.

Confie em si mesmo e em sua intuição de que você conseguirá alcançar tudo o que deseja. Tantas decepções amorosas fizeram de você uma pessoa de coração duro.

Não deixe que isso prejudique a oportunidade com esse ser especial que entrou em sua vida. O mais importante é que ele te valorize e queira estar ao seu lado.

Números da sorte: 5, 13 e 21

Com informações do site Nueva Mujer