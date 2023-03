Perfumes da Natura que vão te deixar com CHEIRO DE RICA! Imagem: Unsplash

As fragrâncias possuem o poder de despertar diversas sensações. Algumas delas são mais sensuais, outras mais refrescantes e existem até mesmo os perfumes elegantes, esses conhecidos como ‘o aroma da riqueza’.

Mas se engana quem acha que para encontrar um perfume com cheiro de rica é preciso gastar muito, já que algumas fragrâncias nacionais proporcionam essa sensação com bom custo-benefício.

Confira a seguir os melhores perfumes da Natura que são luxuosos e com cheiro de rica.

Ilía Natura

Essa é uma fragrância adocicada e fresca, que funciona muito bem em dias com a temperatura mais amena. Suas notas florais brancas e frutadas deixam o perfume com aspecto de princesa fina e rica.

As notas de topo são Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Limão, Bergamota e Toranja Rosa. As notas de coração são Jasmim, Gardênia, Peônia, Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Essencial Exclusivo Floral

Outro perfume floral branco e fresco que possui um aroma de riqueza é o Essencial Exclusivo.

As notas de topo são Cítricos, Maçã, Notas Verdes e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Jasmim Egípcio, Frésia, Lírio, Notas de Óleo, Gardênia, Tuberosa, Pêssego, Lírio-do-Vale, Rosa, Violeta, Gengibre, Ylang Ylang, Jacinto e Cravo e as notas de fundo são Almíscar, Caramelo, Iso E Super, Sândalo, Âmbar e Cedro.

Luna Confiante

O Luna Confiante possui um aroma almiscarado sofisticado, indicado para uso noturno ou temperaturas frias.

O As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Plumeria, Frésia, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Ambreta, Musgo e Vetiver.

Essencial Elixir

Essa fragrância é mais indicada para o uso noturno devido a sua potência e projeção.

As notas de topo são Cítricos, Pera e Frésia. As notas de coração são Rosa, Violeta e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli e Almíscar.

