Os signos conquistados por quem sabe brincar

Reprodução - How I Met Your Mother (Netflix)

Quando se trata de tentar conquistar alguém romanticamente, alguns signos podem ter o coração fisgado por brincadeiras e bom-humor.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser muito ligado às coisas simples que trazem felicidade na vida. Por isso, ele pode ser conquistado por brincadeiras que não exigem muitas explicações e fazem a convivência fluir leve, juvenil e sem filtros. Rir com honestidade é muito importante pra ele.

Gêmeos

O geminiano pode ter um humor sofisticado, mas também gosta das brincadeiras simples que se tornam afetuosas, divertidas e até mesmo bem íntimas. Ele gosta desse tipo de troca porque é criativa e entusiasma a manter o bom humor entre o casal.

Veja também: Os signos que possuem seu próprio jeito de amar

Libra

O libriano é um amante da juventude e brincadeiras, sejam com gestos ou palavras. Ele gosta de estar com quem ri e faz sorrir, porque a diversão é um estado do qual não abre mão. Na conquista, isso chamará sua atenção e possivelmente é uma forma de se aproximar que funciona.

Peixes

O pisciano é criativo e sonhador, por isso brincadeiras podem tocar seu coração. Todo o tipo de fantasia e imaginação é admirada por ele, que entra magicamente nessa dinâmica como se nascesse para isso. Ganhar ele pelo riso não é uma surpresa!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!