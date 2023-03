Moda: é baixinha e quer parecer mais alta? Estas calças irão ajudá-la!

Ser baixinha não é um problema, mas algumas mulheres desejam parecer mais alta. Se você é uma delas, saiba que a moda pode ser sua grande aliada. Com algumas dicas simples e fáceis de seguir, você pode criar uma ilusão de ótica e parecer mais alta e alongada.

A escolha das roupas certas é fundamental, e as calças têm um papel importante nisso. Confira as dicas abaixo e descubra quais modelos de calças são ideais para mulheres baixinhas que querem parecer mais alta.

Calças que vão te ajudar a parecer mais alta

Calças flare e com a boca larga

As calças flare e largas, em geral, são ideais para quem deseja alongar a silhueta, pois a largura da barra equilibra com as pernas, criando um efeito de que a perna é mais longa. Opte por modelos que fiquem justos no quadril e coxa e abram a partir do joelho.

Calças de cintura alta

As calças de cintura alta são ótimas para alongar as pernas e criar uma ilusão de ótica de que você é mais alta. Além disso, elas também ajudam a valorizar a cintura e a disfarçar o quadril largo.

Calças skinny ou com corte reto

As calças skinny e as com corte reto são ótimas para quem deseja criar uma aparência mais magra e alongada, e o melhor? Elas estão voltando com tudo neste ano! Elas são justas ao corpo, o que ajuda a criar a ilusão de pernas mais finas e longas. Opte por modelos que cubram todo o comprimento da perna e evite as que são cortadas na altura do tornozelo.

Calças com listras verticais

As calças com listras verticais ajudam a alongar a silhueta e criam uma ilusão de que você está mais alta. Opte por modelos com listras finas e em cores escuras.

Calças de cores escuras

As calças de cores escuras, como o preto, azul marinho e cinza escuro, são ideais para quem deseja parecer mais alta. Elas ajudam a disfarçar as imperfeições e deixa as pernas mais longas.