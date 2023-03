Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 10 de março de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de setembro de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 6 a 10 de março de 2023:

Áries

Você viverá uma semana de boas energias em torno do seu signo e serão alguns dias de boa sorte em tudo relacionado aos seus planos de viagem e chegada de dinheiro. Um trabalho extra; hora de analisar bem todas as opções.

Você receberá um convite para fazer uma viagem ou passeio. Uma gravidez será descoberta. Cuidado com o ciúme e tente não controlar tanto o seu parceiro.

Seu potencial de comunicação aumentará e ajudará a realizar qualquer negócio com sucesso. Você iniciará uma nova etapa de estudos ou conhecimentos.

Touro

Você terá muitas preocupações e deve se acalmar. Em seu trabalho, mudanças muito importantes estão por vir em questões de cargos e realinhamento de pessoal, então procure conversar com seus superiores e buscar uma posição melhor.

No amor, você será o melhor com seu parceiro e serão dias de grande compatibilidade e paixão. Para os solteiros, alguém do signo de Escorpião ou Capricórnio chegará.

Cuide de problemas ósseos e lembre-se que você deve sempre ter muito cuidado com acidentes. Uma grande transformação pessoal deixará para trás tudo o que é negativo.

Gêmeos

Semana de sorte. Você enfrentará uma revisão do trabalho e tudo o que é pendente deve ficar em ordem. Cuide dos problemas nervosos e se acalme.

Serão alguns dias para relembrar um amor do passado, procure ficar em paz e se apaixonar novamente; nos próximos dias o amor estará mais forte em seu signo. Continue aprendendo e se realizando como pessoa.

O caos pode chegar no trabalho, então tente não cair em provocações ou problemas dos outros. Os geminianos são grandes líderes e podem realizar tudo o que tem em mente.

Câncer

Você terá problemas esta semana, então tente não ser tão pensativo e não leve as coisas com apreensão; resolva rapidamente o problema e seja feliz, principalmente nos relacionamentos.

Você participará de muitas reuniões e serão dias de renovação de contrato. Cuide dos problemas de visão ou ouvido e tente ir ao seu médico se tiver sintomas.

Dias de relações e de encontro com pessoas muito importantes para o seu progresso profissional ou vida pessoal. Os solteiros encontrarão o amor verdadeiro em suas vidas. Lembre-se de que a saúde é o mais importante.

Leão

Semana de muitas energias positivas em seu ambiente de trabalho; tente conseguir aquele cargo que tanto almeja. Serão dias ideais para você se apaixonar novamente.

Casais desejam ter mais estabilidade. Os signos mais compatíveis são Aquário , Sagitário e Capricórnio.

Tenha cuidado com problemas estomacais ou intestinais, tente comer mais saudável e praticar exercícios. Uma viagem ou passeio pode surgir. Ingressos.

Um amigo irá procurá-lo para convidá-lo para um casamento. Cuidado com os tropeços financeiros e seja mais justo, responsável e planejado.

Virgem

Você administrará mais seu tempo ao longo desta semana para aproveitar questões de trabalho ou novos projetos, lembre-se de que seu signo sempre pensa em fazer algo novo ou diferente e isso ajuda a preencher mais sua vida profissional.

Cuide de dores no pescoço e tente dormir mais, deixando o celular desligado. Quem está em um relacionamento deve brigar muito, lembre-se que o amor deve ser bom. Tome cuidado com os roubos nas ruas. O amor pode chegar de surpresa.

Libra

Boa sorte na semana para fazer mudanças positivas, lembre-se que seu signo está em um momento de transformação de todas as energias e isso o ajudará a crescer profissionalmente e na vida pessoa.

Não brigue mais com seu parceiro e não fique só no drama. Está no seu tempo para se sentir e parecer mais jovem; cuide da sua energia.

Momento de conselhos. Não negues um favor, pois isso será retribuído. Librianos podem encontrar o amor.

Escorpião

Não estrague os bons momentos com seu parceiro por causa de desentendimentos e lembre-se que seu caráter é muito forte e isso afeta seu relacionamento amoroso.

Solteiros devem evitar entrar em relacionamentos proibidos, sejam triângulos amorosos ou relações no trabalho.

Não tome decisões precipitadas e tente controlar sua personalidade forte para não ter problemas no trabalho. Sorte em seu negócios ou carreira.

Sagitário

Haverá dias de surpresas que o deixarão com prosperidade, mas a desvantagem é que você deve ter cuidado com perdas.

Semana de muita sorte em questões de dinheiro e abundância. Uma viagem surge e pode ser para um projeto de trabalho.

Você ganha dinheiro extra para pagar uma dívida. Lembre-se que seu signo se preocupa muito em não conseguir fazer as coisas do jeito que quer e se sente mal; aprenda a relaxar e deixe tudo fluir.

Não brigue mais com seu parceiro e lembre-se de dar espaço para não se sentir pressionado.

Capricórnio

Seu signo atrai muita inveja, então não fale sobre seus planos até que sejam realizados para que você não lide tanto com os ciúmes ao seu redor.

Você está em constante crescimento mental. Não fique mais sobrecarregado com os problemas do relacionamento e tente chegar a um acordo.

Cuidado com a gastrite devido ao estresse, você deve se exercitar para se sentir melhor e buscar a calma. Você receberá dinheiro que não esperava e pode ser pelo pagamento de uma dívida.

Você planeja uma viagem. Controle a personalidade explosiva. Se engaje e assuma as suas responsabilidades.

Aquário

Esta semana você dará continuidade aos seus objetivos e lembre-se que o melhor que seu signo tem é força para seguir em frente; não dê muita importância ao que falam de você.

No amor evite ser muito impulsivo e controlador, chegou o momento de aprender que todos devem ter seu espaço para a felicidade.

Aquarianos solteiros terão um amor muito compatível de Touro ou Escorpião, apenas lembre-se de que você deve assumir novos relacionamentos lentamente para não sobrecarregar sua vida ou a do outro.

Suas energias para planos e esportes aumentará. Não se esqueça de assumir a responsabilidade por seus atos e se reaproxime da fé.

Peixes

Você deve ter cuidado com grandes investimentos e prestar muita atenção em tudo o que assina. Semana de comemorações para te encher de coisas boas, pois suas energias se renovam.

Os sentimentos podem ficar confusos, você não saberá o que fazer em questão de um amor do passado, lembre-se de deixar as coisas fluírem, mas sem voltar atrás.

Você terá uma revisão de trabalho e deve colocar tudo em ordem. Um amigo o procura e faz uma proposta.

Não procure problemas onde não existem, menos no trabalho, tente se acalmar e deixar tudo acontecer. Evite se sobrecarregar com os assuntos dos outros.

