Essa moeda de apenas 1 real pode valer até R$ 20 mil! Descubra como identificá-la

Se você tem o costume de guardar as moedas no bolso e esquece-las ou guarda tudo em um cofre para o futuro, talvez seu cofrinho esteja mais ‘recheado’ do que parece.

Para alguns colecionadores de moedas, alguns desse itens são muito raros e podem valer um bom dinheiro, muito mais do que a moeda realmente vale.

Um exemplo é a moeda de 1 real que você vai conferir a seguir que, segundo o perfil do TikTok ‘Arlan Moedas’, pode valer até 20 mil reais! Veja como identificá-la.

A moeda em questão é considerada uma das mais raras do plano real. O seu valor de mercado é considerado alto devido a um erro de confecção da própria Casa da Moeda.

Um moeda comum apresenta em uma face o rosto e no reverso o valor e o ano de fabricação. Contudo, esse item raro é chamado de ‘bifacial’, ou seja, possui os dois lados iguais.

Como identificar moedas raras e valiosas

Para saber se uma moeda é rara ou não, é preciso observar detalhes como número de série diferentes, onde a moeda foi emitida, o material da emissão e se existe algum erro ou relevo nos desenhos do objeto. A moeda citada, por exemplo, é chamada de ‘bifacial’ e possui um erro de confecção que a deixou com os dois lados iguais. Sua raridade ainda é maior pois, ao invés de ser os dois lados mostrando o quanto ela vale, a moedas possui a efígie nas duas faces.

A partir de agora, fique atento às moedas que passam pela sua mão pois elas podem valer bem mais do que você imagina.

