Com instabilidade, Twitter dá mensagem de erro e para de exibir imagens

No mundo inteiro há informações de que o Twitter está apresentando falhas em seu sistema nesta segunda-feira. No Brasil, durante boa parte do dia a plataforma apresentou uma série de erros, parando de exibir imagens e mostrando mensagem de erro quando alguém tentava acessar qualquer página externa.

No meio da tarde, a rede ficou totalmente fora do ar e era impossível acessar as páginas em várias regiões. De acordo com o ste Down Detector, o pico de reclamações ocorreu a partir das 14h.

Às 14h40, quando se tentava acessar a plataforma, exibia o seguinte erro:

{“errors”:[{“message”:”Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information”,“code”:467}]}

A direção da rede social confirmou os erros e atribui a falha a uma mudança interna que acarretou o problema de forma inesperada.