“Acho que não sou tão capaz quanto dizem”: essa é a síndrome que Shakira confessou ter

A cantora Shakira, de 46 anos, que nos últimos meses viu sua vida pessoal virar assunto quase que diariamente, aproveitou uma entrevista à imprensa para falar como se sente em relação a sua carreira.

Em conversa com o jornalista Enrique Acevedo, do programa mexicano ‘En Punto’, a cantora revelou que mesmo com todo o seu sucesso na carreira, ela ainda acha difícil reconhecer as próprias realizações.

“Gosto de pensar no que falta na minha carreira, porque sofro um pouco da síndrome do impostor. Não acredito que sou tão capaz quanto dizem: habilidosa, criativo, inteligente, talentosa”, confessou a artista colombiana.

O que é a síndrome do impostor?

A síndrome do impostor comentada por Shakira realmente existe e é caracterizada pela tendência à autossabotagem. A experiência psicológica faz com que padrão de pensamentos façam você sentir que não é digno das realizações, atribuindo os frutos do sucesso e da sua carreira a fatores externos e não ao aprendizado próprio e trabalho.

Segundo o Meganotícias, a psicologia ainda não trata a síndrome do impostor como um diagnóstico oficial, mas o padrão é comum em uma grande parcela da população.

O site especializado em psicologia, Psychology Today, mostra que qualquer pessoa está suscetível a sofrer de síndrome do impostor, mas a maioria dos casos são detectados em mulheres. Já o site do Doutor Drauzio Varella informa pessoas não brancas e LGBTQIAP+ são as mais afetadas.

Como detectar

Para detectar se você está passando por uma crise, é preciso prestar atenção nos pensamentos e sentimentos, que podem envolver:

Medo de que descubram que você é uma suposta fraude;

Acreditar que elogios são dados a você por ser legal, e não porque você os merece;

Sentir que não merece o sucesso;

Sentir que a sorte e não o talento ou o trabalho te trouxe até onde você está;

Sentir falta de conhecimento, educação ou treinamento formal em uma área específica.

A síndrome do impostor também pode ter ligação com outras questões de saúde mental, como depressão ou ansiedade.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças ou outras condições. Caso tenha dúvidas, busque ajuda especializada e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

