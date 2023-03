O conselho crucial do tarot para todos os signos e que precisa ser seguido já Foto ilustrativa - Freepik - @Pavel_Kostenko

O que as cartas do tarot indicam para o futuro de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes:

Libra

A pessoa de Libra pode passar por determinados picos de estresse, o que deve ser um ponto de atenção porque pode afetar a sua saúde de uma forma geral. Sobre a vida financeira, enfrentará alguns momentos mais apertados, mas que não serão para sempre.

Por fim, Libra passará por uma ruptura definitiva na vida amorosa.

Escorpião

O ano de 2023 será bastante positivo para a pessoa de Escorpião, principalmente no campo financeiro, em que você verá todo o esforço e empenho de 2022.

Com respeito à vida amorosa, o universo conspira para que um relacionamento apareça.

Sagitário

A pessoa de Sagitário deve tomar bastante cuidado com a saúde, principalmente com o que envolve a alimentação.

Além disso, será um ciclo marcado pela abundância financeira, o que não significa que pode sair gastando sem pensar-

Tome cuidado para não machucar a pessoa que tanto gosta e com a infidelidade.

Capricórnio

A pessoa de Capricórnio terá um ano com surpresas financeiras, positivamente falando, o que pode ajudar a destravar alguns pontos de sua vida.

Por sua vez, com respeito ao campo amoroso, se está solteiro, saiba desfrutar desta condição e, caso não, aproveite o tempo com seu companheiro e invista no amor.

Aquário

Para o indivíduo de Aquário, o ano será marcado por um período em que finalmente poderá expressar aquilo que sente e liberar toda a sua mágoa.

Sobre o campo financeiro, será um ciclo bastante positivo e é hora de tirar alguns planos do papel.

Por fim, aproveite a pessoa com que se relaciona e foque ao máximo na vida do casal, pois é isso que importa.

Peixes

O ano de Peixes será marcado pela abundância financeira, o que contribui para uma etapa mais empreendedora.

Quando falamos sobre o campo amoroso, bem como a saúde, este será um muito positivo, podendo haver surpresas, como uma gravidez.

Com informações do portal Nueva Mujer.