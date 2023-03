O que as cartas do tarot indicam para o futuro de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem:

Áries

Para o futuro, a pessoa de Áries deve cuidar ainda mais da saúde, por isso é importante manter as consultas médicas em dia, ok?

Sobre o campo financeiro, um projeto que vinha planejando pode sair do papel e finalmente se concretizar. Por sua vez, algo bastante positivo na vida de tal indivíduo é o cenário amoroso, que se mostra que estará em um bom caminho.

Touro

Além da recomendação de cuidar mais de sua saúde para evitar qualquer tipo de problema, as cartas do tarot reforçam que é importante que a pessoa de Touro acredite mais em si e em suas ações, pois somente desta forma é que seus sonhos vão se concretizar e as mudanças acontecerão.

Para quem está em um relacionamento, as relações podem evoluir e chegar a ter um casamento.

Gêmeos

As cartas da pessoa de Gêmeos indicam uma possível gravidez, fique atento. Sobre o campo profissional, será um ano bastante positivo, podendo rolar viagens a negócios, mas que também serão oportunidades para se divertir.

Importante: o amor é um ponto de atenção para esta pessoa, principalmente porque há ressentimentos que precisam ser resolvidos.

Câncer

Para a pessoa de câncer, de uma forma geral, as previsões indicam que será um ano muito positivo, tanto na saúde quanto no quesito financeiro, sendo uma etapa em que começa a ver os reflexos de todo o trabalho que empenhou no campo laboral.

Por sua vez, com relação ao amor, será um ciclo em que a pessoa de câncer vai querer dar um passo à frente com este alguém especial.

Leão

O ano pode ser marcado por alguns momentos de estresse, mas é importante ter calma para enfrentá-los visto que isso pode acabar refletindo em sua saúde de modo geral.

Sobre a vida amorosa, será um ano tranquilo e sem muitas novidades, principalmente porque é assim que deseja estar. Se está em um relacionamento, é importante resolver os conflitos e colocar os pingos nos “Is”.

Virgem

A gravidez é algo que a pessoa de virgem vem desejando há um certo tempo e o universo conspira para que isso finalmente aconteça. É importante destacar que será um ciclo positivo financeiramente, o que não necessariamente significa que pode sair gastando sem pensar.

No entanto, como nem sempre tudo é perfeito na vida, o tarot indica uma ruptura em seu relacionamento, algo que pode resultar em bastante dor e sofrimento.

Com informações do portal Nueva Mujer.