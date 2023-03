Jamie Lee Curtis mostra poder do vermelho aos 60 anos: 4 looks que provam como rejuvenesce

Jamie Lee Curtis já atuou em mais de 30 filmes e, aos 64 anos, continua somando conquistas em sua carreira. Mas ela não faz sucesso apenas nas telinhas, ela também dita tendências com seus looks icônicos e se tornou uma referência da moda.

Aos 60 anos, muitas mulheres param de usar roupas sensuais e ousadas porque acreditam que seu tempo passou, mas a

realidade é que a sensualidade está nas mulheres em qualquer idade e Curtis prova isso.

Se existe uma cor que a atriz gosta de vertir, é o vermelho, provando que o tom é uma ótima pedida para trazer não só sensualidade, mas também elegância a qualquer look.

Looks em vermelho com os quais Jamie Lee Curtis mostra como o vermelho empodera

Vestido vermelho de tirar o fôlego

Durante o SAG Awards deste ano, a atriz exibiu sua figura espetacular aos 64 anos, com um vestido vermelho justo, de decote V deslumbrante da Romona Keveža.

Terno sob medida

Jamie Lee Curtis estava linda e poderosa em um look vermelho da cabeça aos pés, composto por calça de alfaiataria, top e blazer no mesmo tom. O look foi complementado com salto agulha também da cor e acessórios em prata, dando um toque ainda mais elegante.

Vestido com animal print

A famosa deslumbrou e exibiu o corpão em um vestido longo com animal print vermelho e preto. Curtis usou a peça de manga comprida, cruzada no decote e com fenda na perna, que lhe deu um toque sexy. Para complementar, ela estilizou com salto agulha preto.

Vestido frente única

Jamie arrasou como a diva que é, com um vestido curto e justo, revelavando o seu lado mais sexy. A atriz de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, usou a peça com decote frente única, combinando com salto nude, dando um toque a mais na elegância.

