Shakira mostra as pernas torneadas aos 46 anos em looks com minissaias e vestidos

Shakira é uma das cantoras latinas mais bem-sucedidas e famosas que temos. E, aos 46 anos, continua colhendo conquistas com os seus novos sucessos lançados, como recentemente com ‘TQG’, em parceria com Karol G.

Mas a gente sabe que ela não encanta apenas com a sua voz, mas também com a beleza e o estilo, que aos 46 anos, continua moderno e muito sexy, derrubando qualquer estereótipo.

A cantora mostra que peças ousadas, como vestidos curtos e minissaias, podem e devem ser usadas depois dos 40 sem medo de ser feliz.

Os looks sensuais de Shakira com vestidos curtos e minissaias aos 46 anos

Minivestido dourado

Para o videoclipe de seu novo sucesso, ‘TQG’, Shakira apostou em um visual sexy com um vestido dourado curto, com decote frente única e o aspecto de ‘roupa molhada’.

O vestido também tinha um decote sexy nas costas e algumas pregas, e seu cabelo estava solto em ondas perfeitas, para complementar.

Minissaia cut out e body com maxi bota

A colombiana também usou um look sexy “total black” composto por uma minissaia com transparências que combinou com um body cut out de mangas longas e ousado decote em V.

Esse look foi complementado com maxi boots pretos e um cinto no mesmo tom.

Minivestido com transparências e bota

Para o programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, Shakira apareceu mais linda e sexy do que nunca com um moderno vestido curto vermelho.

Essa peça valorizou seu corpo, com transparências e uma espécie de espartilho, que ela combinou com botas pretas e os cabelos soltos ondulados.

Minissaia de couro e camisa transparente

A cantora exibiu as pernas torneadas em uma minissaia de couro preta com sutiã de renda e complementou o look com uma camisa manga longa com transparências e as suas inseparáveis botas pretas.