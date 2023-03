Perfumes femininos que parecem importados mas são pouco comentados

Alguns perfumes sofrem um preconceito pelo preço, que mesmo sem conhecer, muitas pessoas acabam ignorando a fragrância. Mas não se iluda achando que fragrâncias nacionais não podem ser diferenciadas, pois a lista a seguir traz perfumes femininos nacionais incríveis, mas que são pouco comentados. Confira!

Chardonnay - Mahogany

Esse é um produto classificado como colônia, masque possui a potência de um perfume. Lançado em 2018, essa fragrância possui acordes frescos e adocicados, mas que combina mais com dias frios ou eventos noturnos.

As notas de topo são Bergamota e Laranja. As notas de coração são Jasmim, Pau-Rosa e Ylang Ylang e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Bálsamo-de-Tolu e Cedro.

Eudora Deluxe Edition - Eudora

Lançado em 2014, este perfume acaba sendo deixado um pouco de lado devido à fragrância tradicional chamar muita atenção entre os amantes de perfumes nacionais. Contudo, a versão deluxe possui seu charme. É um perfume amadeirado e ambarado, que funciona muito bem durante a noite, especialmente em eventos especiais.

As notas de topo são Limão, Bergamota, Mandarina, Pimenta Preta, Maçã, Abacaxi e Cassis. As notas de coração são Damasco, Flor de Laranjeira, Pimenta Rosa, Violeta e Segredo Eudora® e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Patchouli, Fava Tonka, Algodão-Doce e Leite.

Attraction Desire For Her - Avon

Você sabia que a maioria dos perfumes de frascos vermelhos possuem um aroma mais romântico, ideal para paquerar? Essa fragrância não seria diferente. Com uma abertura em nota de cereja, é ideal para encontros noturnos.

As notas de topo são Cereja, Açafrão e Mandarina. As notas de coração são Íris, Jasmim Sambac e Lírio e as notas de fundo são Bálsamo-de-Tolu, Âmbar e Sândalo.

Patricia Abravanel Essence - Jequiti

Um perfume ‘mulherão’, mas que funciona para o dia-a-dia.

As notas de topo são Framboesa, Maçã e Pimenta. As notas de coração são Violeta, Gardênia e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Vetiver.

