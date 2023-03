Você reparou? Esses personagens de Chaves nunca apareceram juntos

O seriado Chaves fez um sucesso gigantesco por muitos anos na emissora SBT. Você provavelmente deve se orgulhar de ter assistido praticamente todos os episódios e ter decorado quase todas as falas dos personagens, mas um fato curioso que você não sabe é que alguns personagens nunca estiveram juntos na mesma cena.

Não precisa ser nenhum expert para perceber que um ator interpreta mais de um personagem, como no caso da atriz Florinda Meza, que interpreta a Dona Florinda e a Popis. Contudo, até mesmo essas personagens já apareceram juntas graças à computação gráfica. Então quais foram aqueles que nunca estiveram na mesma cena? Veja a lista a seguir elaborada pelo canal do Youtube ‘Vila do Chaves’.

Quico e Jamininho

Alguns dos episódios mais icônicos do seriado são aqueles em que Dona Florinda, mãe de Quico, resolve gerenciar um restaurante. Mas você reparou que o seu filho nunca apareceu por lá? Isso acontece pois Carlos Villagrán, ator que interpreta Quico, saiu do elenco da vila no final de 1978 e esses episódios foram gravados em julho de 1979. Villagrán voltou para o seriado um semestre depois.

Enquanto isso, o carteiro Jaiminho, grande frequentador do restaurante, entrou no elenco em setembro de 1979, por isso ele nunca esteve no mesmo ambiente que Quico naquela época.

Quico e Dona Neves

Quico também não estava presente nos episódios em que Dona Neves, interpretada por María Antonieta, a mesma de Chiquinha, compareceu à vila. Assim como Jaiminho, a senhorinha só apareceu no seriado em 1979, no mesmo episódio que o carteiro.

Dona Clotilde e Godinez

Mesmo não estando presente em diversas temporadas, o personagem Godinez, interpretado por Horacio Gómez Bolaños, irmão de Roberto Gómez Bolaños (Chaves) fazia sucesso quando estava em cena. Contudo, a maioria das suas aparições eram na escola, e isso impossibilitou o encontro com ‘A Bruxa do 71′, ou melhor, Dona Clotilde.

Seu Madruga e o parque de diversões

Uma outra temporada nostálgica para os fãs do programa foi a que um parque de diversões foi montado do lado de fora da vila mais famosa da televisão. Assim como os desencontros anteriores, Ramón Valdés, intérprete de Seu Madruga, saiu de cena em abril de 1979 e os episódios do parque são de outubro do mesmo ano.