Veja os melhores perfumes masculinos de cada casa

Você tem uma marca de perfumes importados preferida? Que tal dar oportunidade para novos aromas? Segundo o youtuber ‘Matt Fragrance’, os aromas a seguir são os famosos ‘camisa 10′, pois são os titulares de cada marca, sendo considerado os mais famosos ou os mais vendidos.

Legend Eau de Parfum - Montblanc

As notas de topo são Folhas de Violeta e Bergamota. As notas de coração são Notas Amadeiradas, Jasmim e Magnólia. As notas de fundo são Musgo de Carvalho e Couro.

Ultra Male - Jean Paul Gaultier

As notas de topo são Pera, Lavanda, Hortelã, Bergamota e Limão. As notas de coração são Canela, Sálvia Esclaréia e Alcarávia. As notas de fundo são Casca de Baunilha Negra, Âmbar, Patchouli e Cedro.

Mercedes Benz Club Black - Mercedes-Benz

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Incenso e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Notas Amadeiradas e Ambroxan.

LEIA TAMBÉM: Melhores perfumes da Natura para você adquirir agora mesmo!

Bvlgari Man In Black - Bvlgari

As notas de topo são Especiarias, Rum e Tabaco. As notas de coração são Couro, Íris e Tuberosa e as notas de fundo são Fava Tonka, Madeira Guaiac e Benjoim.

Herod - Parfums de Marly

As notas de topo são Canela e Pimenta. As notas de coração são Folha de Tabaco, Incenso, Osmanthus e Ládano e as notas de fundo são Baunilha, Iso E Super, Cedro, Almíscar, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Vetiver.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes importados que todo homem deveria ter um dia

⋅ 7 perfumes de O Boticário para conhecer em 2023

⋅ Perfumes masculinos importados e com bom custo-benefício