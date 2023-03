Relacionamento: 3 coisas importantes a serem feitas caso seu parceiro não te DESEJA mais

É natural que toda aquela paixão inicial em relacionamentos ganhe outra forma no decorrer do tempo. Conforme o casal estabelece uma troca constante no dia a dia (seja em suas falhas e acertos), o compromisso acaba passando de estágios.

Mesmo que a paixão juvenil e aflorada tome outra forma, isso não significa que a falta de desejo seja normal. O toque, o afeto, e o sexo (para os de vida sexual ativa) são fatores fundamentais para manter a chama acesa.

Com a diminuição da prática, é comum tentar achar um culpado para a situação. Contudo, há a possibilidade de entender o que está por trás, para depois tomar uma atitude.

O primeiro passo é entender que nem tudo está perdido. A partir deste ponto, é necessário procurar pelo contexto. Abaixo você confere as possíveis medidas, extraídas do portal Nueva Mujer.

1 – Comunicação imediata

Notou algo diferente? Comunique imediatamente e procure identificar a raiz do problema. Ficar em silêncio só aumentará seus níveis de frustração. Mostre como você se sente, revele seus gostos sexuais e questione também sobre os deles. Talvez seja necessário experimentar coisas novas.

2 – Seja uma pessoa empática

Em muitos casos, a falta de desejo do parceiro é causada por eventos externos: estresse no trabalho, um processo de luto, um problema familiar, entre outros, então é preciso ser compreensivo.

Por outro lado, pode até haver problemas fisiológicos (como disfunção erétil) que deve ser tratada por um médico.

3 – Estímulo amoroso

Caso não se aplique os pontos anteriores, tente nas coisas: Estimular um ao outro além da penetração, compartilhar a iniciativa, sair em encontros, procurar brinquedos sexuais, praticar outras posições, entre outros.

Caso seu parceiro não demonstre interesse em resolver tais questões, reavalie se realmente deseja estar nesse relacionamento. Terapia em casal também é um ótimo passo a ser tomado.

Relacionamentos são vias de mão dupla. É necessário que ambos se sintam bem um com o outro, sem sentimentos exprimidos. Sobretudo, a comunicação constante é de extrema importância, caracteriza-se uma base de sustento.