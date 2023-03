Relacionamento: 3 boas razões para casar e 3 razões para não casar

A forma como as pessoas se relacionam passou por muitas mudanças ao longo do tempo. O casamento, por exemplo, era o sonho de muitos casais, e agora isso não é mais uma questão para muitos relacionamentos.

Entretanto, ainda existem casais que sonham com esse tipo de união e uma cerimônia clássica de casamento, com direito a vestido de noiva e tudo que um casamento proporciona.

Mas será um casamento tem mais pontos positivos ou negativos? Veja a seguir 3 boas razões para você casar e outras 3 razões para você não casar.

Motivos para você casar

Amor

É uma questão meio óbvia, mas o amor tem que ser um dos principais motivos para um casamento. A paixão faz com que a ideia de casar e viver para sempre ao lado da pessoa que você ama seja algo bom.

Companheirismo e segurança

Um casamento é um passo bem mais sério e responsável que um namoro, por isso dá a sensação de companheirismo e também de segurança. O apoio será mutuo e vocês estarão presentes um para o outro ‘na alegria e na tristeza, na saúde e na doença’, como dizem os votos de casamento.

Normas sociais e religião

Culturalmente e religiosamente, o casamento é visto como o caminho mais correto a se seguir, passando pelas fases de namoro e noivado. Caso você tenha esses preceitos em sua família e gostaria de seguir com eles, não há problema nenhum em dar esse passo.

Motivos para não casar

Liberdade

Não que um casamento tem como objetivo prender alguém, mas após a união, muitos casais se firmam nesse compromisso e acabam não dando liberdade para si mesmo, bloqueando até mesmo seus sentimentos e vontades. Sendo assim, se você gosta de se sentir livre de obrigações e de contratos, um casamento não é algo bom.

Economia

Um casamento padrão, com todas as burocracias, festas e outros gastos, além da mudança para uma casa, caso você ainda more com pais, amigos, etc., pode fazer com que você desembolse uma boa quantia. Por isso, muitos casais abrem mão de tudo isso e não colocam rótulos no tipo de relação.

Compatibilidade

Se você já passou por outros relacionamentos ou está em um neste momento, deve ter percebido que é preciso uma certa compatibilidade para se viver em conjunto. Por isso, se existem brigas ou discussões constantes, é preciso repensar a ideia do casamento.

