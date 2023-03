Os perfumes masculinos ‘camisa 10′ de cada marca

As marcas de perfumes sempre possuem os seus aromas queridinhos, ou seja, os mais vendidos e também mais comentados e recomendados. Se você gosta de seguir tendências e quer colocar na sua coleção uma fragrância moderna e famosa, confira a lista a seguir com os perfumes mais marcantes de cada linha.

K Max Natura

As notas de topo são Hortelã, Pimenta Preta, Cítricos, Notas Aquosas, Gengibre, Pimenta Rosa, Toranja e Estoraque. As notas de coração são Olíbano, Couro, Junípero ou zimbro, Lavanda, Violeta e Cardamomo e as notas de fundo são Xtreme Ambarino, Vetiver, Patchouli, Cedro, Breu-Branco, Cashmeran, Almíscar e Sândalo.

Malbec Signature - O Boticário

As notas de topo são Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide.

Essencial Único - Natura

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são: Ládano, Âmbar, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Egoiste Platinum - Chanel

As notas de topo são Lavanda, Alecrim, Néroli e Petitgrain. As notas de coração são Gerânio, Sálvia Esclaréia, Gálbano e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Vetiver, Cedro, Sândalo e Âmbar.

Versace Pour Homme Versace

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

