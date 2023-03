Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 3 a 5 de março de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 3 a 5 de março:

Áries

Sexta-feira para tomar uma decisão importante que fará você crescer no trabalho, lembre-se apenas que você não deve discutir seus planos antes do tempo para evitar a inveja.

Você vai comemorar o aniversário de um parente. Um amor do passado do signo de Capricórnio ou Leão o procurará e deseja retornar, lembre-se de que as segundas chances se apresentam.

Você ficará em dia com os pagamentos do cartão e as dívidas. Você comprará passagens ou planejará uma viagem. Tenha mais consciência dos seus sentimentos, lembre-se que se você der amor, receberá amor.

Você deve ter cuidado com amigos ou pessoas do seu trabalho que se disfarçam de gente bo,a mas não são. Cautela ao emprestar dinheiro.

Touro

Você terá uma sexta-feira de pagamentos e assuntos do passado, lembre-se que é muito importante estar sempre em dia com sua vida financeira e saber administrar mais em todas as suas despesas.

Cuide de problemas intestinais ou renais e beba mais água. Um novo amor irá procurar por você neste fim de semana de maneira apaixonada e afetuosa; os mais compatíveis para você são Aquário e Virgem.

Será um sábado para trabalhar em um novo projeto. Você receberá notícias. Alguém se casa. Surpresas positivas no trabalho apenas evite fofocas ou polêmicas e você deve ser muito astuto e cauteloso com suas realizações; uma posição melhor remunerada pode surgir.

Gêmeos

Será um final de semana para ficar em paz consigo e com sua família ou amigos. Lembre-se que seu signo gosta muito da companhia de seus entes queridos e esses três dias serão assim, aproveite bastante.

Nesta sexta-feira você irá processar um crédito para um carro ou pagar seu cartão, você também receberá um reconhecimento pelo seu trabalho que lhe dará muita alegria.

Não se esqueça que você é astuto e inteligente, então coloque seu planos em ordem e saia para o mundo.

Um amor pode se afastar por ciúmes. Você terá muita ajuda espiritual nestes dias . Você pede e receberá o que precisa.

Câncer

Um projeto de trabalho que estava pendente de conclusão sairá finalmente. Lembre-se que seu signo é muito dedicado em tudo que faz e atingirá seus objetivos. Você também receberá projetos de trabalho.

Cuide dos problemas de estresse e siga uma vida saudável para não se pressionar tanto. Um amor de longe pode surgir ou retorna. Um amigo vai te procurar para fazer uma fofoca; tente não dar tanta importância.

Você terá bons resultados em tudo o que empreender. Não duvide, a sorte estará do seu lado nestes dias; ouse na sua vida e no seu trabalho.

Leão

Será uma sexta-feira de problemas no seu trabalho e na sua vida, lembre-se que seu signo é de um caráter muito temperamental e isso faz com que você não meça suas palavras, por isso recomendo que pense mais que duas vezes no que vai dizer e resolva tudo o que pode te incomodar.

Você receberá um convite para este domingo. Cuide de problemas intestinais ou estomacais, procure controlar o álcool e a alimentação.

Não procure aquele amor que partiu, lembre-se que é melhor conhecer pessoas mais compatíveis com o seu signo, como Áries e Sagitário.

Virgem

Uma mudança radical acontece no seu trabalho, lembre-se que você está no melhor momento para crescer economicamente e ser um bom líder.

Cuide de dores de cabeça e enxaqueca, procure fazer uma caminhada e mantenha uma alimentação mais saudável.

Um amor do passado vai te procurar para resolver uma situação de fofoca, tente resolver e ser mais prudente em sua vida. Você receberá um convite para sair.

Você terá a oportunidade de encontrar pessoas que não vê há muito tempo. O amor vai entrar na sua vida para ficar e aquele tempo que você vivia sozinho acabou.

Libra

Não pense no que não é, lembre-se que a imaginação do seu signo pode causar muitos problemas na vida; Quando você tiver uma dúvida sobre qualquer situação, seja de trabalho ou de amor, é melhor perguntar, pois isso o ajudará a ficar mais tranquilo.

Encontros e saídas com amigos. Lembre-se que estes são tempos de cura espiritual, por isso esteja em paz consigo mesmo e com os outros. Os tempos de escassez e problemas vão ficar para trás, você vai começar uma boa fase econômica e deve aproveitar esse tempo para fazer investimentos responsáveis.

Escorpião

Sexta-feira é dia de triunfo para o seu signo, as energias positivas estarão a seu favor e você verá como tudo começa a fluir. Se você tiver problemas legais, eles serão resolvidos a seu favor.

Compra de algo importante. Um amor do passado está te procurando só para curtir, lembre-se que é melhor encerrar esse ciclo da sua vida que não são mais positivos.

Não seja tão teimoso em suas decisões, lembre-se que é bom pedir opções e analisar aquela mudança que você tanto precisa. Cuide-se de problemas estomacais e intestinais, procure se alimentar de forma mais saudável.

Os sonhos e a paz se tornam realidade. Eu recomendo que você medite neste fim de semana e se exercite para se sentir melhor.

Sagitário

Fim de semana para mudar tudo ao seu redor e se lembrar que viver sempre a mesma coisa rouba a sua energia.

Você estará inspirado, boas ideias chegarão e devem ser colocadas em prática. Convite para um passeio em que você vai se divertir muito, não se esqueça que o contato com a natureza ajuda muito.

Deixe-se amar porque é hora de se entregar ao amor. Alguns amigos estão procurando por você para convidá-lo para sair e relaxar.

Cuidado ao ter dois amores ou mais ao mesmo tempo, lembre-se que isso pode lhe trazer muitos problemas. Novidade relacionado a casa e mudança.

Capricórnio

Sexta-feira com muitas provas e revisões no trabalho, lembre-se que você precisa controlar os nervos para que tudo corra melhor em sua vida.

Convite para jantar. Um amor o procura. Procure estar mais perto de sua família e não leve a mal os conselhos que eles lhe derem, eles sempre vão querer o melhor para você.

Não se canse de se exercitar e seguir uma alimentação saudável para melhorar sua energia. Seu ponto fraco são os vícios e o ideal é tentar controlá-los para que não façam mal. Um amor de Áries ou Libra está procurando por você para estabelecer um relacionamento estável.

Aquário

Durante este fim de semana você resolverá pendencias com o seus documentos ou estudos. É hora de crescer.

Um amor de Touro ou Virgem deseja retornar ou falar sobre relacionamento. Apenas lembre-se que quem já te traiu, pode fazer de novo. Alguns m círculos devem ser fechados, pois é o momento de focar em novos amores.

Você adquire algo sonhado. Uma viagem e contato com a natureza. Você terá sorte e uma força quase indestrutível para realizar qualquer coisa. Procedimentos legais são resolvidos a seu favor.

Peixes

Sexta-feira para ficar bem pensativo com a situação que está vivendo, lembre-se que que é preciso manter a calma.

Dê um passeio, medite e deixe ir o que não era para você, é melhor que isso saia da sua vida, lembre-se de que você está experimentando mudanças positivas na sua trajetória.

Comemoração e presentes. Um dinheiro extra também pode chegar e surpreende. Cuidado com o que você come, tente seguir uma alimentação saudável porque seu ponto fraco é o estômago.

Convite para uma viagem; aceite para que suas energias positivas cresçam. Uma mudança de casa pode ser planejada ou acontecer.

