Contorno dos olhos: como cuidar da área para evitar rugas

Você sabia que são necessários produtos específicos para combater bolsas, rugas e manchas na área dos olhos? É preciso dedicar muito mais tempo para essa área do que costumamos fazer. Por isso, continue lendo aqui para ver algumas dicas de como aplicar séruns ou cremes específicos para a área, e até mesmo quais ingredientes são indispensáveis nos produtos para usar.

Como cuidar do contorno dos olhos para evitar rugas

A primeira coisa a ter em mente é que a pele que faz parte do contorno dos olhos é a que revela nossa verdadeira idade, pois acredita-se que é a pele que mais tende a enrugar devido a todas as movimentos do rosto: sorrir, franzir a testa, esfregar os olhos, por exemplo, além de ser uma das áreas mais delicadas e finas do nosso rosto.

O que acontece com a pele dos olhos à medida que envelhecemos?

Olheiras, bolsas e inflamações são comuns independente da idade, porém, quando envelhecemos e a pele amadurece, podem aparecer sinais de desidratação, perda de elasticidade, pálpebras caídas e os famosos ‘pés de galinha’ ou rugas entrecruzadas.

Quando devo começar a usar creme para os olhos?

É melhor prevenir do que remediar. Não é porque o principal uso é para eliminar os sinais de envelhecimento, que isso significa que devemos começar a usá-lo quando já temos tais sinais. A idade indicada para uso a partir dos 25 anos, mas é claro que vai depender das necessidades e tipo de pele.

Que ingredientes procurar nos produtos para a área dos olhos?

A vitamina C é um ingrediente básico quando falamos de antioxidantes, pois além de iluminar, age apagando linhas de expressão e dando brilho à pele. Agora, se o que você busca é reduzir inflamações e olheiras, então aposte em um creme que inclua cafeína na lista de ingredientes, pois ela ajuda a estimular a circulação e dá firmeza.

Como aplicar corretamente o creme para os olhos?

O dedo anelar será o seu melhor aliado para aplicar o creme na área dos olhos, já que é o dedo com menos pressão.

Comece pegando uma pequena porção do seu creme e coloque no dedo, para passar na área dos olhos, depois com pequenos toques, espalhe de dentro para fora do olho, nas têmporas. Este movimento de ginástica facial pode ajudar a fazer o sangue fluir e reduzir a inflamação. Não se esqueça de aplicar o creme também no osso ao redor do olho e na sobrancelha para um levantamento instantâneo.