Preparado para mais um fim de semana? Então, o que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para esta sexta-feira (3) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião? Para isso, basta que procure seu signo a seguir.

As revelações desta sexta-feira (3) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot

Leão

É hora de focar e seguir em frente com os planos que você tinha.

Alguns deles podem não sair como espera, mas você obterá conquistas importantes. Mime-se, relaxe e pense mais em si mesmo do que nos outros.

Virgem

É um dia de muita carga de trabalho, mas todo sacrifício traz sua recompensa. Não assuma coisas que não lhe pertencem.

A sorte estará com você no início do fim de semana. No amor, se tem um parceiro, tire um tempo para curtir mais com aquela pessoa especial.

Libra

Você é o centro das atenções nos últimos dias em seu círculo mais próximo e isso lhe dá muitas boas vibrações.

No trabalho, você se sairá muito bem e isso se refletirá economicamente. Claro que no nível sentimental serão dias de conquista para você. Apreciá-lo.

Escorpião

Você precisa esclarecer seus sentimentos em relação ao assunto amor, não pode sair brincando com as pessoas, Escorpião.

Você está vivendo uma fase de muitas indecisões e isso não pode continuar, pois afeta também a sua vida profissional.

Com informações do site Depor México