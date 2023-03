Relacionamento: Aqui estão as 9 coisas que você deve procurar em um parceiro (Reprodução/Disney Channel)

Embora parceiros ideais não existam, é natural buscarmos por algumas características em alguém com quem vamos passar o resto de nossas vidas (ou pelo menos um tempo) ao lado. Portanto, é necessário não confundir expectativas irreais com o necessário a ser oferecido em um contexto saudável.

É preciso tomar muito cuidado ao listar as coisas que você procura em um parceiro. Antes de julgar se ele é ou não a pessoa ideal, reavalie suas expectativas e tenha certeza de que não se trata de requisitos muito mirabolantes ou, até mesmo, impossíveis de serem preenchidos.

Outro detalhe a se ter em mente é que você também precisa ser essa pessoa. Não adianta despejar aptidões sobre a pessoa amada, caso ela seja a única a cumpri-los. Cobrou algo do parceiro? Está tudo certo, desde que você não aja de modo contraditório.

Caminhos para saber se está com a pessoa certa

Se deseja descobrir até que ponto sua relação vai durar, sua resposta será respondida apenas com o tempo. É impossível definir o futuro do casal, haja a vasta possibilidade de eventos. Contudo, você pode mensurar se está no caminho certo na construção de algo sólido.

Leia mais: Relacionamento: 7 razões pelas quais seu ‘date’ está fazendo ‘ghosting’ para te EVITAR

“Você está procurando um parceiro para toda a vida ou se perguntando se seu relacionamento atual vai durar? Não há uma maneira definitiva de saber como as coisas vão funcionar, mas há algumas coisas que podem ajudá-lo a identificar o parceiro certo ou manter um relacionamento feliz”, explica a conselheira de casais licenciada Kari Rusnak, ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os nove pontos importantes para se olhar em um parceiro em potencial, havendo a busca.

Aqui estão as 9 coisas que você deve procurar em um parceiro