Quinta-feira (2): mensagem do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

A lua

Momento em que você deve estar muito alerta em nível profissional, as coisas estão escondidas, há fofocas, uma traição que antes que algo pior aconteça, você deve enfrentar e deixar claro seus pontos de vista .

Não será fácil lidar com a maldade alheia, mas você é forte o suficiente para lidar com essa situação. Será por um curto período de tempo e você deve ser muito paciente.

Sua intuição é uma arma poderosa que você deve usar para descobrir quais são as intenções daquela pessoa com você e definir se existe ou não seriedade no relacionamento.

Touro

O Nove de Espadas

Você está angustiado e sobrecarregado porque as dívidas que você tem não o deixam seguir em frente. Fique tranquilo porque os negócios demoram a dar frutos, basta se esforçar um pouco mais.

Quando algo não funciona, o respeito e a confiança se perdem, o melhor é separar nos melhores termos. Será uma decisão difícil, mas necessária.

O tempo o ajudará a esquecer e então você terá uma nova experiência que será a definitiva para estabilizar sua vida. Você merece alguém que te valorize.

Gêmeos

O Seis de Paus

Você tem boas ideias e estratégias para lançar aquele empreendimento que tem em mente há muito tempo. Converse com aquela pessoa que você considera seu parceiro, as coisas vão muito bem e ela tem perspectivas de futuro.

Mas sempre muito atento ao que assina ou ao que lhe propõem. Não se negligencie. A carta diz que é a confiança que deve existir em seu relacionamento neste momento para superar todos os obstáculos que surgiram em seu caminho.

Câncer

O Ás de Copas

Você se sente confortável onde está e há propostas que lhe foram feitas onde você pode ter melhores perspectivas profissionais. É um momento decisivo para você definir o que deseja para o seu futuro.

Existe a possibilidade de uma viagem que te permitirá desconectar e refletir sobre tudo o que você precisa fazer para se organizar.

Serão também momentos cheios de emoção e ternura, pois você está iniciando um relacionamento com alguém que quer algo muito sério com você. Aproveite e aproveite.