Se você gosta de conhecer novos aromas e está sempre antenado no mundo da perfumaria, provavelmente você conhece essas fragrâncias. Contudo, conhecer não é ter, mas se você já pensou em colocar no seu acervo alguma delas, pode ter certeza que você não irá se arrepender.

Veja a seguir 5 perfumes importados que todo homem deveria ter um dia.

Sauvage - Dior

Lançado em 2015, essa é uma fragrância potente, porém versátil. Funciona muito bem durante o dia ou à noite e possui boa fixação.

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

Acqua di Giò Profumo - Giorgio Armani

Não é um perfume tão fácil de achar pois foi descontinuado, mas caso esbarre com ele por aí, não perca a chance. Também é bem versátil e chama a atenção das mulheres.

As notas de topo são Notas Oceânicas e Bergamota. As notas de coração são Alecrim, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Incenso e Patchouli.

212 VIP Black - Carolina Herrera

Faz parte de uma das linhas masculinas mais clássicas da perfumaria importada masculina. É um perfume exclusivo para a noite, com notas marcantes.

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra e Almíscar.

1 Million Parfum - Paco Rabanne

Outra linha clássica é a 1 Million, e após o lançamento da versão Parfum, em 2020, a fragrância ganhou novos adeptos, já que seu aroma já era muito conhecido.

Possui notas florais de Angélica e Âmbar combinando com Couro, Pinho e e Resina.

Allure Homme Sport - Chanel

As notas de topo são Laranja, Notas Oceânicas, Aldeídos e Mandarina Sanguínea. As notas de coração são Pimenta, Néroli e Cedro e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Âmbar, Vetiver e Resina de Elemi.

