Perfumes femininos ideais para levar em uma viagem

Uma viagem pode proporcionar momentos inesquecíveis. E caso você queira associar algum cheiro a essas lembranças, é preciso encontrar o perfume que combine com o momento para que ele seja completo.

Caso você esteja planejando uma viagem e queira saber qual o perfume mais indicado, de acordo com o destino, confira as dicas a seguir do blog ‘Beleza na Web’, com diversas opções de perfumes importados para você levar em uma viagem.

Viagem à praia

212 - Carolina Herrera

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Flor de Cáctus, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Lírio, Frésia, Gardênia, Jasmim, Camélia branca, Lírio-do-Vale, Rosa e Peônia e as notas de fundo são Almíscar e Sândalo.

Acqua Allegoria Granada Salvia - Guerlain

As notas de topo são Groselha Preta, Limão e Bergamota. As notas de coração são Romã, Sálvia, Rosa e Cipreste e as notas de fundo são Almíscar Branco, Musgo e Patchouli.

Viagem ao campo

J’Adore - Dior

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro

Mon - Guerlain

As notas de topo são Lavanda e Bergamota. As notas de coração são Íris, Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Baunilha do Tahiti, Cumarina, Sândalo Australiano, Alcaçuz, Benjoim e Patchouli.

Viagem à cidade

Good Girl - Carolina Herrera

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Madeira de Cashmere, Canela, Patchouli e Cedro.

Libre - Yves Saint Laurent

As notas de topo são Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. As notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

