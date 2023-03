Numerologia 2023: como as letras do seu nome afetam sua saúde e bem-estar

O ‘nome’ de uma pessoa não apenas afeta sua identidade e percepção, mas também tem uma qualidade inerente e oculta para impactar todos os aspectos da vida.

Como detalhado pelo site India.com, é um ponto muito relevante para a saúde e bem-estar.

Aqui estão alguns mitos comuns associados ao nome:

1. Mito: Apenas a primeira letra do nome é importante

Cada letra do nome é igualmente importante e tem um papel a desempenhar em nossa vida. Para ilustrar o significado de cada letra do nome, nosso nome é como um mantra, e cada letra do mantra é significativa, pois acrescenta um certo valor ao mantra.

Da mesma forma, cada letra do nome é um fator crítico e componente do que chamamos de ‘nome’.

2. Mito: O nome deve ser mantido na certidão de nascimento

Este é mais um mito comum. O fato é que existem vários métodos em astrologia e numerologia para selecionar um nome, e selecionar um nome com base no signo de nascimento é um deles.

A escolha de mantê-lo ou não é puramente decidida com base na Data de Nascimento e na Hora de Nascimento.

3. Mito: o nome deve ser igual ao número de nascimento e/ou número de destino

Este é um equívoco que recentemente ganhou muita força.

O nome deve estar em sincronia com a Data de Nascimento e a Hora de Nascimento completas e deve corresponder astrologicamente e numerologicamente.

Impacto do nome na saúde e bem-estar

Cada letra do nome é igualmente significativa. Cada letra não apenas contribui com seu papel, mas também forma pares na forma de duplo, trigêmeo e quádruplo ao lado de letras adjacentes e afeta diferentes aspectos da vida, incluindo saúde e bem-estar.

Algumas cartas notáveis para saúde e bem-estar (apenas ilustrativas, não abrangentes) são:

Primeira e última letra do nome: A primeira e a última letra do nome determinam a imunidade geral de uma pessoa. O número composto, formado com o valor numérico da primeira e última letra, decide os prazos de recuperação de uma pessoa. Se estes não estiverem sincronizados com a data de nascimento, a pessoa pode sofrer de problemas de saúde frequentes.

Letra da sétimo posição do nome: A letra da sétima posição do nome afeta a percepção de uma pessoa em público. Se a carta não estiver em sincronia com uma pessoa, ela pode sofrer de problemas psicossociais.

Letra do nome da décima posição: A letra do nome da décima posição afeta a escolha da terapia que se adequaria à pessoa e também decide a determinação e o bem-estar mental da pessoa durante a terapia. Além disso, esta carta decide se a pessoa pode obter a terapia e aconselhamento adequados a tempo. Se a carta não estiver sincronizada com a data de nascimento, a pessoa tem mais dificuldade de chegar a um especialista em tempo de saúde.

Com informações do site India.com