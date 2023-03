Moedas brasileiras que podem valer mais do que você imagina!

Se você costuma andar com muitas moedas, é preciso ficar atento pois você pode acabar carregando mais dinheiro do que imagina. Além de edições comemorativas, esses objetos podem apresentar erros quase que imperceptíveis, mas que as deixam muito mais valiosas.

É o caso dessas moedas a seguir, que de acordo com colecionadores de moedas, podem valer mais de 8 mil reais. As moedas em questão são alguns centavos brasileiros antigos, mas que ainda circulam livremente ou estão paradas em algum cofrinho ou coleção após o uso ser invalidado.

O motivo delas valerem tanto são os erros encontrados nas marcações, como é o caso da moeda de 1 centavo datada de 1994. Segundo o canal do TikTok Coleções Numismática, no ano de 1994 ela teve o total de produção de mais 887 milhões de moedas, contudo, algumas delas saíram com a parte reversa invertido, como é possível verificar no vídeo a seguir. Colecionadores de moedas costumam desembolsar até 280 reais por esta moeda.

Já as moedas de 5 centavos ainda são válidas e circulam normalmente pelo Brasil. Caso você esteja com uma nesse momento, é aconselhável verificar se os discos dela não foram trocados pela moeda de 1 centavo. Moedas fabricadas dessa forma podem valer até 700 reais.

Como identificar uma moeda rara?

Para saber se uma moeda é rara ou não, é preciso observar detalhes como número de série diferentes, onde a moeda foi emitida, o material da emissão e se existe algum erro ou relevo nos desenhos do objeto. No caso das moedas que foram citadas, o que tornam elas raras foi o erro cometido na hora da confecção.

