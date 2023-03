Mensagem do tarot para a quinta-feira (2) de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

O Três de Espadas

O momento vai exigir muita paciência de sua parte para conseguir aguentar algumas situações de conflito no trabalho. Você vai superar isso, mas acima de tudo você deve ser tolerante porque as críticas vão chover.

Você está muito estressado e tem que diminuir um pouco o seu caráter porque no final da estrada quem é afetado é você e os outros estão bem.

A carta avisa que não é um bom momento para falar sobre as diferenças com seu parceiro, ambos estão muito confusos e é melhor esperar a calma resolver.

Capricórnio

Torre

A carta informa que é um momento de mudanças muito bruscas e você deve estar preparado para tomar decisões que podem gerar raiva e ressentimento em relação a você, mas são necessárias para poder seguir em frente.

Tome esta etapa com muito cuidado, porque o estresse pode afetar sua saúde.

Se você não encontra mais uma maneira de fazer seu parceiro entender que você não está disposto a fazer mais sacrifícios, então é hora de pensar em se separar. Será o melhor para ambos.

Aquário

A página de copas

Momento de muita prosperidade e sucesso que você deve saber administrar muito bem para não ser classificado como egomaníaco. Mantenha sua posição firme e determinada nos negócios para que continuem a dar frutos como até agora.

Você deve controlar os gastos porque surge uma situação com a família que só você pode resolver. Seu relacionamento de casal passou por um momento difícil, mas tudo está começando a melhorar, então aproveite para alimentar a paixão.

Peixes

O Cinco de Paus

Evite discussões sobre dinheiro, porque você não chegará a nenhum acordo. Pelo contrário, você vai causar um furacão de problemas que não poderá resolver mais tarde.

Então, acalme-se e seja paciente, por enquanto. A vida lhe diz para ter cuidado, mas também para deixar fluir para que tudo saia como você espera.

A carta diz que você deve acertar as coisas com seu parceiro, não vale a pena se incomodar e perder tempo com ciúmes. Aproveitem para estar juntos e se amar loucamente e apaixonadamente.