Maquiagem: 5 dicas para mulheres com 50 anos ou mais parecerem mais jovens

A idade é apenas um número, e toda mulher merece se sentir bonita e confiante, independentemente dela. Com alguns truques simples de maquiagem, é possível realçar a beleza natural e parecer mais jovem e radiante em questão de minutos.

Confira 5 dicas práticas de maquiagem para mulheres com 50 anos ou mais

Hidrate a pele antes da maquiagem

Um dos principais segredos de uma maquiagem perfeita é começar com uma pele bem hidratada. Aplique um hidratante leve no rosto e pescoço antes de começar a aplicar a maquiagem para manter a pele com uma aparência fresca e jovem. Certifique-se de que o hidratante contenha proteção solar para evitar danos causados pelo sol.

Use uma base leve

Muitas mulheres cometem o erro de usar uma base pesada que pode acentuar as linhas finas e rugas. Em vez disso, use uma base leve e de cobertura suave para criar uma aparência natural e luminosa. Aplique a base com um pincel de maquiagem em movimentos circulares suaves para obter uma cobertura uniforme.

Ilumine as maçãs do rosto

Adicionar um pouco de iluminador nas maçãs do rosto pode dar uma aparência jovem e radiante instantaneamente. Use um pincel para aplicar o iluminador nas maçãs do rosto e em outras áreas que você deseja destacar, como o osso da testa e o topo do nariz.

Use tons neutros e quentes

Escolha sombras de olhos em tons neutros e quentes, como marrom, bronze e bege, para criar uma aparência elegante e natural. Aplique a sombra na pálpebra superior e inferior e misture bem. Evite sombras muito escuras ou coloridas, pois podem envelhecer o rosto.

Não esqueça do batom

O batom é uma ótima maneira de adicionar cor aos lábios e realçar a aparência jovem. Escolha um batom em tons quentes, como rosa, coral ou vermelho, para criar uma aparência atraente e radiante. Certifique-se de hidratar os lábios antes de aplicar o batom para evitar que fiquem secos e rachados.