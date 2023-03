“Ela não quer filhos, então estou perdendo meu tempo?”

Quais são as suas bandeiras vermelhas em um relacionamento? A pergunta parece simples, mas se torna complexa quando, antes mesmo de entrar em uma relação, você precisa refletir sobre quais são as suas exigências por começar um novo romance.

Mesmo que você não tenha refletido sobre o que você espera e gosta em um relacionamento antes de estar em um, nunca é tarde para pensar nisso e ter uma conversa sincera com o seu parceiro ou parceira, afinal, pode ser que vocês não estejam na mesma página na hora de criar um vínculo afetivo.

Caso esse tipo de discussão no ocorra, ela pode se tornar um problema na relação. Como é o caso de um homem que relatou ao Metro UK seu drama de querer terminar com a companheira por ela não querer filhos. O rapaz, que não foi identificado, diz:

“Minha parceira e eu estamos juntos há cinco anos e desde o início eu sabia que ela não queria filhos. Estávamos na casa dos 20 anos e crianças eram a última coisa em minha mente, então não me preocupei. Ambos adoramos esportes, gostamos de viajar e somos sexualmente compatíveis, portanto, em muitos aspectos, temos um relacionamento ideal. Parecia fácil ignorá-lo como algo que não importava.”

Contudo, com o passar do tempo, o homem notou a família dos amigos crescendo e começou a pensar no assunto, mas ao tocar na conversa, a dupla acaba em discussão.

Sei que não tenho futuro com alguém que se recusa a ter filhos, mas espero que um dia ela mude de ideia.

“[...] Sei que não tenho futuro com alguém que se recusa a ter filhos, mas espero que um dia ela mude de ideia. Só não sei quanto tempo esperar – quanto mais velho fico, mais me preocupo em estar desperdiçando minha vida. Quero filhos enquanto sou jovem o suficiente para desfrutá-los. Estou chegando ao ponto em que até o sexo parece uma perda de tempo”.

A psicóloga Dra. Angharad Rudkin explica que, só pelo fato disso causar discussões entre o casal, mesmo sendo algo importante para o homem, já é um casso “irreconciliável”.

Outro especialista recomenda a opinião de uma terceira pessoa, já que a companheira se mostra evasiva: “Se ela está ansiosa e evasiva, e é algo sobre o qual vocês claramente não podem conversar juntos, então converse com um terapeuta”, diz ele.

A conclusão dos especialistas é que, caso a situação não seja resolvida, a única forma de resolver isso é a separação. “Será dolorosa, mas é melhor mais cedo ou mais tarde”.