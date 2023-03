Veja 5 opções de hidratantes da Natura e 5 de O Boticário para você adquirir

As empresas Natura e O Boticário são algumas das mais conhecidas do Brasil em relação a perfumes e cosméticos para a pele. Você provavelmente tem ou já teve alguns itens dessa marca, e caso esteja procurando bons hidratantes, elas podem ser uma boa escolha. Confira a seguir 10 dias de hidratantes para o corpo, sendo 5 de cada uma delas.

O Boticário

Mousse Hidratante Desodorante Corporal Egeo Dolce Merengue

O hidratante possui um espécie de óleo, logo, ele não é indicado para peles oleosas e sim secas. Para quem gosta de hidratantes cheirosos, esse produto possui o aroma bem próximo à fragrância que leva o mesmo nome.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Ameixa

Seu potencial está mais no perfume do que na hidratação. Na fórmula leva gotas purificadas de Quinoa, que segundo a marca, é considerada a ‘semente da beleza’, oferecendo hidratação profunda e produção de colágeno, que deixa a pele com aspecto mais jovem.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Viagem Encantada

Muito indicado pelos especialistas e produtores de conteúdos, essa loção hidratante possui um body splash de mesmo nome. O diferencial do creme está nos brilhos, que deixa a pele com aspecto hidratado, saudável e brilhoso.

Cuide-se Bem Deleite e Pessegura

Essa é uma das melhores linhas da marca em relação a custo-benefício, por isso, a indicação é em dose dupla. Na textura e na fixação do hidratante na pele, os dois se assemelham bastante, mas um Deleite é mais indicado para ‘formiguinhas’, pois seu aroma de leite condensado é ideal quem prefere aromas adocicados, enquanto Pessegura traz um cheiro frutado.

Natura

Creme Desodorante Nutritivo para o corpo Cereja e Avelã

Ideal para mulheres que preferem hidratantes adocicados, traz um aroma com a cereja bem presente.

Creme Desodorante Nutritivo para o Corpo Tododia Amora Vermelha e Jabuticaba

Outro hidratante com aroma adocicado da linha, mas que possui um cheiro mais frutal e leve. Em suma fórmula traz nutrição prebiótica, deixando a pele firme e macia a partir. O hidratante também possui uma textura cremosa e que não resseca a pele.

Creme Desodorante Nutritivo para o Corpo Tododia Macadâmia

Considerado o ‘favorito’ da marca, esse creme hidratante possui um aroma diferenciado e mais forte do que os outros citados nesta lista. Contém em sua composição prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça.

Creme Desodorante Nutritivo para o Corpo Tododia Noz Pecã e Cacau

Possui uma fragrância floral envolto de notas amadeiradas. Segundo a youtuber Andrea, é um dos hidratantes mais conhecidos da linha.

Creme Desodorante Nutritivo Para o Corpo Tododia Frutas Vermelhas

Esse hidratante não é recorrente no catálogo da marca, mas acaba voltando em diversas oportunidades. Seu nome faz jus a fragrância, que possui um potente aroma doce de frutas vermelhas, que lembra até mesmo a bala 7 Bello.