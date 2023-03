Saia do básico: 5 maneiras incríveis para combinar a sua camisa branca!

A camisa branca é uma peça básica e versátil que combina com tudo. Mas, às vezes, pode ser um desafio sair do óbvio e criar um look diferente. Para te ajudar nessa tarefa, separamos 5 dicas ótimas para ficar cheia de estilo e arrasar por aí!

5 diferentes maneiras para combinar a sua camisa branca

Camisa branca com saia longa

Ppara um visual elegante e sofisticado, aposte em uma saia longa combinada com a sua camisa branca. Para deixar o look mais moderno, escolha uma saia com estampa ou textura.

Camisa branca com calça jeans

Essa combinação é clássica e atemporal, mas pode ganhar um toque especial com a escolha dos acessórios e peças complementares. Porque não utilizar uma camisa oversized com um cropped por baixo, combinada com um baggy jeans? Se quiser ficar ainda mais estilosa, aposte em tênis e demais acessórios com cores vivas.

Camisa branca com shorts e mocassim

A bermuda cargo voltou com tudo e pode ser uma ótima opção para combinar com a sua camisa branca. Para um look mais elegante, escolha uma camisa de corte oversized e complemente com um sapato oxford ou mocassim.

Camisa branca como vestido + corset

Uma tendência que sempre fica sexy é usar a camisa branca como vestido, combinando com um corset por cima. Além de ser super fashion, essa combinação também ajuda a marcar a cintura e criar um visual mais sensual. Para os pés, aposte em uma bota over the knee ou um scarpin de salto alto. Acessórios minimalistas, como um brinco pequeno e um anel delicado, completam o look com elegância.

Camisa branca com calça flare

Essa é uma combinação de extrema elegância, principalmente se você optar por um look monocromático. Aposte em acessórios em tons vibrantes e um sapato mocassim para finalizar.

E aí, de qual das dicas gostou mais?