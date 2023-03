Relacionamento: 7 razões pelas quais seu ‘date’ está fazendo ‘ghosting’ para te EVITAR

Existem diversas razões pelas quais as pessoas podem se afastar umas das outras nos relacionamentos. Quando isso acontece, é natural pensar sobre como alguém pode ter agido errado, a ponto de o outro recuar.

Entretanto, o ato de se afastar pode dizer muito mais sobre quem está se afastando, do que sobre a pessoa que “levou um bolo”. Não saber o porquê de estar sendo ignorado é uma situação muito complicada, pois o leva a pensar diversas inverdades sobre si mesmo.

“Será que fui uma pessoa tão horrível assim, a ponto da pessoa me descartar de repente sem ao menos me dar um motivo?”

Este é um dos primeiros questionamentos que chegam até nós, quando passamos por tal cenário. A sensação de “o que eu fiz para esse alguém ter se afastado?” acaba recaindo sobre nossas costas. Contudo, existe um termo para entender melhor a atitude dessas pessoas: o ‘ghosting’.

Leia mais:

O que é o ‘ghosting’

O termo ‘ghosting’ é um termo extraído da palavra ‘ghost’, que vem do inglês e significa fantasma. Isso acontece quando uma pessoa que você se relaciona começa a desaparecer e te ignorar.

“O ‘ghosting’ pode acontecer em qualquer relacionamento interpessoal... É uma experiência frustrante que pode deixar a outra pessoa confusa, magoada e rejeitada. qualquer explicação”, explica a pesquisadora e pós-doutora Janneke M. Schokkenbroek, ao Psychology Today.

Embora existam diversos motivos pelos quais alguém desaparece, certos afastamentos tem mais a ver com o autor do sumiço. Extraído da mesma fonte, abaixo estão as razões mais comuns pelas quais ‘ghostings’ acontecem.

7 razões pelas quais seu ‘date’ está fazendo ‘ghosting’ para te EVITAR