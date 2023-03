Os signos do zodíaco que buscam amores cúmplices

Alguns signos do zodíaco buscam parceiros que o apoiem e estejam com eles para todos os momentos, colocando a cumplicidade em um lugar muito especial para conquistar seu coração.

Confira a seguir quais são:

Virgem

O virginiano é uma pessoa que busca relações leais e colaborativas. Ele espera entregar o seu melhor e receber também, por isso constrói a cumplicidade com seus amores, permitindo-se encontrar verdades e agindo como mão direita para ajudar sempre.

Escorpião

O escorpiano sempre desejará um fiel companheiro e a cumplicidade é a base disso. Além de lealdade, ele quer alguém que possa enfrentar as batalhas da vida com coragem e ser um confidente que compreende seus sentimentos ou angústias.

Sagitário

O sagitariano se conecta muito com pessoas que estão dispostas a formar laços repletos cumplicidade. Para ele, quem participa de verdade da sua vida e da sua história, sempre será recordado. Esse tipo de pessoa é escolhida para dividir as maiores alegrias e as tristezas mais difíceis.

Aquário

O aquariano encara sua jornada na vida e no amor como uma viajem na qual conhecerá os aliados certos. A cumplicidade é vista como uma qualidades que chama a sua atenção e ele se deixa aproximar emocionalmente de quem não mede esforços ao apoiar.

Peixes

O pisciano só se abre realmente com pessoas que dedicam sua atenção e apoio. Por isso, a cumplicidade é tão importante para esse signo que deseja a paciência e a lealdade de relações que não possuem limites quando se trata de união.

