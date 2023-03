Os mistérios ocultos que foram revelados pelo observatório IXPE da NASA no espaço

Uma equipe internacional de cientistas descobriu novas informações sobre os restos de uma estrela cuja explosão foi descoberta há 450 anos. Os resultados forneceram novas pistas sobre como as condições nas ondas de choque criadas por explosões estelares titânicas, chamadas supernovas, aceleram as partículas para perto da velocidade da luz.

No novo estudo, os astrônomos usaram o IXPE da NASA para estudar raios-X polarizados do remanescente da supernova Tycho.

Como detalhado pela NASA, o IXPE revelou, pela primeira vez, a geometria dos campos magnéticos próximos à onda de choque, que ainda se propaga desde a explosão inicial e forma um limite ao redor do material ejetado.

Compreender a geometria do campo magnético permite aos cientistas investigar melhor como as partículas são aceleradas ali.

A medição da polarização de raios-X informa aos cientistas a direção média e a ordem do campo magnético das ondas de luz que compõem os raios-X de uma fonte de alta energia como Tycho. Os raios X polarizados são produzidos por elétrons que se movem no campo magnético em um processo chamado “emissão síncrotron”.

A direção de polarização dos raios X pode ser mapeada de volta para a direção dos campos magnéticos no local onde os raios X foram gerados.

Essas informações ajudam os cientistas a abordar algumas das maiores questões da astrofísica, como a forma como Tycho e outros objetos aceleram partículas mais próximas da velocidade da luz do que os aceleradores de partículas mais poderosos da Terra.

Como detalhado pela NASA, durante suas décadas de operação, o Observatório de raios-X Chandra observou repetidamente o remanescente da supernova Tycho, ajudando os pesquisadores a fazer descobertas marcantes sobre essa formação fascinante.

Com sua capacidade de identificar e rastrear a luz de raios-X polarizada , o IXPE se baseia nas bases estabelecidas pelo Chandra. As informações do IXPE permitem aos cientistas entender melhor o processo pelo qual os raios cósmicos, partículas altamente energéticas que permeiam nossa galáxia, são acelerados por remanescentes de supernovas.

O IXPE ajudou a mapear a forma do campo magnético de Tycho com clareza e escala sem precedentes.

Embora observatórios anteriores tenham observado o campo magnético de Tycho em ondas de rádio, o IXPE mediu a forma do campo em escalas menores que um parsec, ou aproximadamente 3,26 anos-luz – um tamanho vasto em termos de experiência humana.

No entanto, os pesquisadores mais próximos já chegaram a observar a fonte dos “raios cósmicos” altamente energéticos emitidos por um desses fenômenos distantes. Esta informação é valiosa à medida que os cientistas exploram como as partículas são aceleradas na sequência da onda de choque da explosão inicial.

Como detalhado pela NASA, os pesquisadores também documentaram semelhanças e diferenças surpreendentes entre as descobertas do IXPE em Tycho e no remanescente de supernova Cassiopeia A.

As direções gerais dos campos magnéticos em ambos os remanescentes de supernova parecem ser radiais, esticadas ao longo de uma direção que se estende para fora. Mas Tycho produziu um grau muito maior de polarização de raios-X do que Cassiopeia A, sugerindo que pode possuir um campo magnético mais ordenado e menos turbulento.

A supernova Tycho é classificada como Tipo Ia, que ocorre quando uma estrela anã branca em um sistema binário destrói sua estrela companheira, capturando parte de sua massa e provocando uma violenta explosão.

A obliteração da anã branca envia detritos para o espaço a velocidades tremendas. Acredita-se que tais eventos sejam a fonte da maioria dos raios cósmicos galácticos encontrados no espaço, incluindo aqueles que continuamente bombardeiam a atmosfera da Terra.

Ainda de acordo com as informações, a própria explosão da supernova Tycho liberou tanta energia quanto o Sol produziria ao longo de 10 bilhões de anos.

Esse brilho tornou a supernova Tycho visível a olho nu aqui na Terra em 1572, quando foi avistada por Brahe e outros astrônomos, incluindo possivelmente William Shakespeare, de 8 anos, que iria descrevê-la em uma passagem inicial de “Hamlet” na virada do século XVII.

Texto com informações da NASA