Moda: esta é a microtrend mais vista no tapete vermelho do SAG Awards

Ainda estamos a algumas semanas da primavera europeia, mas parece que muitas das estrelas no tapete vermelho do SAG Awards queriam dar um salto inicial na temporada das flores. Se houve uma microtendência que vimos na cerimônia de domingo à noite, foram os florais. Do elegante vestido Valentino de Zendaya à jaqueta adornada e transparente de Paul Mescal, havia sinais desses botões de flores em todo o lugar no 29º Screen Actors Guild Awards.

Já havíamos falado aqui sobre a tendência de rosetas 3D nas peças de roupa, desde os desfiles de primavera/verão que aconteceram em outubro do último ano. Agora que Zendaya deu seu selo de aprovação à tendência, podemos dizer com confiança que será uma das tendências principais de 2023.

Continue lendo para conferir todos os melhores looks floridos e quem mais já aprovou a microtrend.

Celebridades que trouxeram as flores da primavera para a premiação

Zendaya

Em um vestido Valentino rosa com uma saia coberta de botões de flores de tecido, Zendaya parecia o buquê mais lindo que já vimos. A atriz de Euphoria ainda completou o look com com joias deslumbrantes da Bulgari.

Emily Blunt

Emily Blunt surpreendeu com um vestido cereja Oscar de la Renta com gerânios bordados envolvendo a silhueta.

Paulo Mescal

A estrela do Aftersun, Paul Mescal, deu uma reviravolta no traje formal masculino, colocando uma jaqueta de palangre transparente sobre seu ‘ajuste, que apresentava pérolas e flores de cristal, cortesia de Simone Rocha.

Cara Delevingne

Cara Delevingne optou pelo oposto tonal de Zendaya, vestindo um elegante terninho preto da Carolina Herrera com uma saia amarrada e duas rosas negras na frente.

Rhea Seehorn

A atriz de Better Call Saul, Rhea Seehorn, certamente chamou nossa atenção em um design lavanda brilhante de Naeem Khan, com flores e folhas abstratas cobrindo o tecido.