Você costuma colecionar moedas? Se a resposta for sim, acho melhor começar a reparar melhor no dinheiro que você tem guardado. É que, de acordo com colecionadores, alguns desses itens são raros e podem valer muito dinheiro.

Essa moeda de dólar em questão apresenta uma característica incomum, o que pode levá-la a custar mais de 90 mil dólares, cerca de 471 mil reais na cotação do dia 1º de março, às 6h de Brasília.

Talvez você não tenha essa moeda em sua posse, mas se ficou curioso para saber o motivo que faz ela valer tanto, veja as explicações a seguir.

Segundo texto do Metro Equador, a história começa quando o Congresso dos Estados Unidos pediu para a Casa da Moeda a criação de duas moedas especiais feitas de ouro no século 19. As moedas ficaram conhecidas como Liberty Head Gold Dollar e Gold Coronet Head Double Eagle. Essas moedas por si só já valem um bom dinheiro, chegando a cerca de 20 mil dólares, devido ao material. Contudo, algumas delas podem ser mais valiosas ainda!

Esta moeda pode valer quase 500 mil reais! Imagem: reprodução Metro Equador

LEIA TAMBÉM: Esta moeda de 1964 pode te fazer ganhar mais de R$ 100 mil; assim é como pode reconhecê-la

O responsável pela gravação, James B. Longacre, resolveu colocar a sua própria marca na criação e cravou a letra ‘L’ sobre a figura frontal do item. Porém, nas primeiras delas o tem saiu sem essa característica, se tornando moedas raras. Atualmente o item, uma ‘simples’ moeda de um dólar, custa cerca de 90 mil dólares, ou quase 500 mil reais!

A partir de agora, acho melhor você prestar atenção em todas as moedas que você tiver sob posse. Para saber se uma moeda é rara ou não, é preciso observar detalhes como número de série diferentes, onde a moeda foi emitida, o material da emissão e se existe algum erro ou relevo nos desenhos do objeto.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA TAMBÉM:

⋅ Sons assustadores que já foram captados por cientistas

⋅ As datas de aniversários consideradas as MAIS COMUNS

⋅ Brinquedo sexual de 2 mil anos atrás é descoberto na Inglaterra