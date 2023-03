7 perfumes de O Boticário para conhecer em 2023

Aromas clássicos possuem um lugar especial no coração de quem ama colecionar fragrâncias. Contudo, além dos clássicos, também é preciso ficar de olho em novas fragrâncias disponíveis no mercado, mas com o mundo da perfumaria é complexo e perfume são lançados a todo instante, fica até mesmo difícil acompanhar os lançamentos.

Para auxiliar na busca por novos produtos, diversos criadores de conteúdo produzem vídeos voltados para quem deseja descobrir novos aromas e um deles é Halysson Abreu, do ‘Fragrance Xpress’. Confira a seguir 7 perfumes de O Boticário que você deve conhecer em 2023 indicados pelo youtuber.

Egeo Bomb Black

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Maçã, Hortelã, Limão e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Baunilha, Patchouli, Tiramisù, Almíscar e Sândalo.

Quasar Fire

As notas de topo são Notas Verdes, Carambola, Mandarina, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Pimenta, Anis Estrelado, Noz-moscada, Gengibre, Açafrão, Cardamomo, Coentro, Cedro da Virgínia, Íris, Manjericão e Sálvia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Almíscar, Patchouli, Vetiver, Cipreste e Musgo de Carvalho.

Malbec Absoluto

As notas de topo são Cedro, Pimenta Preta, Olíbano, Cassis, Cardamomo, Bergamota, Folhas de Violeta, Limão, Lima e Mandarina. As notas de coração são Licor, Frutas Secas, Patchouli da Indonésia e Cedro da Virgínia e as notas de fundo são Couro, Âmbar, Benjoim, Musgo de Carvalho e Almíscar.

The Blend Bourbon

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Canela, Cravo-da-Índia, Crème Brûlée, Pimenta Preta, Noz-moscada, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosa e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Madeira Guaiac, Notas Amadeiradas e Vetiver.

The Blend Cardamom

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Bergamota e Gengibre. As notas de coração são Pimenta jamaicana, Folha de Violeta, Pimenta-de-Macaco, Ládano, Sálvia e Curry e as notas de fundo são Cedro, Madeira de Âmbar, Patchouli e Musgo.

Zaad Expedition

As notas de topo são Gin, Mandarina, Toranja, Notas Aquáticas, Notas Verdes, Bergamota, Laranja, Maçã e Tomilho. As notas de coração são Sálvia, Alecrim, Noz-moscada, Pimenta Preta, Carvalho, Violeta e Rosa e as notas de fundo são Vetiver, Sândalo, Almíscar, Notas Metálicas, Cedro, Notas Amadeiradas, Patchouli, Âmbar e Couro.

Malbec Black

As notas de topo são Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota. As notas de coração são Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.