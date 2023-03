Se você está querendo adquirir um aroma importado, porém não quer gastar muito com isso, as fragrâncias nacionais que lembram importadas são uma boa escolha. Além de marcas que trabalham com perfumes exclusivamente inspirados, outras pegam apenas referências, mas acabam se aproximando bem de aromas clássicos de outros países.

Confira a 3 seguir 3 perfumes femininos da Natura que parecem importados conhecidos.

Luna Absoluta / La Nuit Tressor - Lancôme

Com um aroma de orquídea negra que se desataca, a fragrância possui intensidade moderada e fixação de seis horas. Seu uso indicado são os dias frescos e frios e, segundo a youtuber Alice Yan, seu aroma está próximo ao La Nuit Tressor, de Lancôme.

Seus acordes são Framboesa, Romã, Pera e Bergamota no topo. Orquídea, Rosa, Folha de Violeta, Jasmim Egípcio e Jasmim no coração e Notas Doces, Patchouli da Indonésia, Almíscar, Cashmeran e Cedro no fundo.

Essencial Supreme / Insolence - Guerlain

Um perfume floral atalcado, com um fosse de canela. Também funciona melhor em dias frescos e frios. Sua referência olfativa é Insolence, de Guerlain.

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena e as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli, Almíscar, Mirra, Sândalo, Ambreta, Cenoura e Cedro.

Kayak Aventura / Tommy Girl - Tommy Hilfiger

Um clássico da marca, Kayak faz sucesso entre os homens, mas a versão feminina também agrada muito as mulheres. A versão Aventura traz notas aquosas e refrescantes, perfeitas para dias quentes. Seu aroma se assemelha ao de Tommy Girl, também clássico, mas da perfumaria importada.

Leva notas de Bergamota, Mandarina, Notas Verdes, Notas Ozônicas, Pimenta Rosa e Toranja no topo. As notas de coração são Peônia, Jasmim, Rosa, Lírio-do-Vale e Lírio e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar.