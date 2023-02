Zendaya canaliza supervilã de desenho animado no tapete vermelho em deslumbrante vestido

Zendaya deu um show em cada tapete vermelho que passou no último final de semana e agora nos lembramos exatamente porque sentimos tanto a falta dela. A atriz de 26 anos participar do NAACP Image Awards, no último sábado (25/02), onde foi indicada como Melhor Atriz em Série Dramática (por Euphoria) e Artista do Ano. E ela chegou com um deslumbrante vestido preto e verde da Versace.

Para o evento, Zendaya apareceu com um vestido tomara que caia da grife, que trazia um decote V profundo no corpete e uma grande fenda no centro da saia. O desenho geométrico, que apresentava uma cauda redonda e dobras irregulares na parte inferior, ganhou vida com toques de verde limão.

A estrela de Duna foi estilizada por Luxury Law, seu colaborador frequente, e ele combinou o vestido de dois tons com joias de prata cintilantes da Bulgari. A cabeleireira Tai Simon deu a Zendaya seu penteado sofisticado, enquanto o maquiador Raoúl Alejandre fez sua beleza. As fotos que Zendaya compartilhou em seu Instagram foram tiradas por Alexandra Alva.

Outras celebridades não conseguiam superar o visual imaculado e Donatella Versace escreveu: “Você está TÃO linda”. Claro que o namorado de Zendaya, Tom Holland, não ia ficar quieto e também deixou um monte de emojis com olhos de coração nos comentários.

Depois que Zendaya deixou todos maravilhados, ela se voltou para o Instagram para brincar que sua roupa foi inspirada em um personagem de desenho animado - Shego, uma dos principais antagonistas da série original do Disney Channel, Kim Possible.

Reprodução Zendaya postou a vilã do desenho animado que inspirou seu look, em seus stories @zendaya (Instagram)

A vencedora do Emmy postou um stories em seu Instagram e escreveu: “Sempre uma referência”. Então, ela postou com humor uma foto de Shego antes de compartilhar fotos de si mesma no vestido Versace verde e preto.

Tudo o que sabemos é que até imitar supervilãs de desenhos animados funciona muito bem para a atriz ícone de Euphoria.