Sons assustadores que já foram captados por cientistas

Imagens e sons podem despertar a curiosidade de muitas pessoas, principalmente se isso parte do desconhecido. É por esse motivo que, quando algo incomum é captado, muitos procuram explicações, e nem sempre a ciência é capaz de responder. Por outro lado, algumas imagens e barulhos que achamos que seria praticamente impossível de descobrir um dia, a ciência conseguiu explorar, como é o caso dos sons a seguir.

Veja 5 sons surreais que já foram captados por cientistas.

Campo Magnético da Terra

Você sabia que é possível ouvir o som do campo magnético que a Terra possui? Um satélite europeu chamado de Swarm foi capaz de capturar o barulho, contudo, somente em 2022 cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca conseguiram converter sinais magnéticos em som.

O áudio que você confere abaixo foi gerado pelo núcleo terrestre em uma interação com uma tempestade solar.

Sol

Sim, além do brilho que ofusca os olhos, o Sol também produz sons. A Agência Espacial Europeia e a NASA conduziram uma pesquisa que conseguiu captar vibrações emitidas pelos movimentos solares. O estudo foi feito para que os cientistas pudessem compreender o que acontece dentro da estrela, como erupções e explosões.

Para que o som fosse captado pelo ouvido humano, foi preciso aumentar o volume cerca de 42 mil vezes. A pesquisa já possui mais de 20 anos.

Buracos negros

Além de uma representação recente e mais próximo do que é um buraco negro ter ganhado fama nos últimos anos, a NASA conseguiu mostrar que o universo não é totalmente silencioso como se imagina, já que as galáxias podem produzir gases que propagam ondas sonoras.

Dessa forma, a agência conseguiu capturar o som de um buraco negro. O Megacurioso explica que o som era tão baixo que foi preciso ampliá-lo 288 quatrilhões de vezes.

Tempestades em Marte

A NASA também conseguiu captar os sons das tempestades de poeiras marcianas graças ao rover Perseverance, equipado com um microfone funcional.

Graças à descoberta os cientistas descobriram que os ventos mais fortes do planeta são semelhantes aos da Terra.

Geleiras derretendo

Nem todo o som curioso vem do espaço, já que aqui no nosso planeta existem barulhos que também são difíceis de captar. Um desses sons são os das geleiras derretendo, que pode auxiliar os cientistas a detectar o avanço do aquecimento global em virtude do aumento da temperatura, que causa o derretimento das geleiras e o consequentemente o aumento do nível do mar.

Para conseguir observar tudo isso, cientistas foram capazes de desenvolver hidrofones, uma espécie de microfone subaquático capaz de captar o que acontece abaixo da superfície.

