Relacionamento: os motivos MAIS COMUNS que fazem os casais brigarem

As brigas e discussões saudáveis são comuns e até necessárias em relacionamentos, mas algumas intrigas são causadas por problemas muito pequenos. Segundo o Metro Reino Unido, os números mostram que um casal do país tem em média cinco discussões por semana sobre situações diárias.

Indo mais profundamente, a pesquisa feita com duas mil pessoas quis elencou os motivos mais comuns para um casal brigar. Um dos fatores que mais causam as discussões é manter a luz acessa. Outra causas tem haver com a limpeza dos ambientes, como deixar migalhas ou manchas na mesa.

Um outro fator, que não afeta somente os relacionamentos amorosos, mas também a relação entre país e filhos, é a toalha em cima da cama. 17% das pessoas disseram que isso é um fator de uma briga do dia-a-dia.

Veja a seguir as dez causas mais comuns sobre as causas das brigas entre os casais:

Não apagar as luzes depois de sair de um ambiente (19%);

Não limpar as superfícies da cozinha (19%);

Deixar toalhas molhadas nos lugares (17%);

O que assistir na TV (16%);

Quem paga as contas (12%);

A temperatura do ar-condicionado (12%);

Não carregar a máquina de lavar louça corretamente (11%)

Usar sapatos dentro de casa (11%);

Não trancar as portas durante à noite (7%);

Deixar as janelas abertas ao sair (5%).

Expectativas devem ser sanadas

Conversar sobre as regras de casa não é um assunto fácil, mas é importante para a saúde da relação no dia-a-dia.

A especialista em relacionamentos, Sarah Louise Ryan, diz: “Embora não seja sexy, é importante resolver a divisão de tarefas e as expectativas de cada um sobre como as coisas funcionam em casa para o bem-estar relacional”.

