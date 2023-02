Os 3 signos que podem se apaixonar no começo de março de 2023

1 She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

Fevereiro chega ao fim e as energias de março assumem o controle de vários aspectos da vida dos signos do zodíaco, inclusive no amor.

Confira os signos que podem se apaixonar nesse novo mês:

Áries

Sorte e acontecimentos podem aumentar o foco no amor e atrair admiradores que movimentam a vida amorosa. A paixão agora tende a ser mais intensa e o romance pode se desenvolver rapidamente. A sintonia é grande e prazerosa, mas além de coração aberto, é preciso manter os pés no chão!

Touro

Apesar da nostalgia, o mais importante agora é se abrir e se conectar com as pessoas ao seu redor. Novos paixões chegam, principalmente por meio de amigos que tendem a ajudá-lo em algumas aproximações. Chegou o momento de começar a construir o futuro e seu coração passa por uma experiência que o deixa pronto para o novo!

Gêmeos

A vida social será mais intensa e movimentada, o que também refletirá em flertes e novas oportunidades no romance. É possível que sua participação seja muito mais notada e chame a atenção positivamente. Apenas fique atento aos detalhes para não deixar nada importante escapar. Agora é sua vez!

