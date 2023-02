NASA divulga nova imagem que impacta captada pelo telescópio Hubble no espaço; confira registro

Um enorme aglomerado de galáxias na constelação de Cetus domina o centro desta imagem do Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Americana (NASA), em parceria com a ESA (European Space Agency).

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, esta imagem é preenchida com uma coleção serena de galáxias elípticas e espirais, mas as galáxias que cercam o aglomerado central – que é chamado de SPT-CL J0019-2026 – aparecem esticadas em arcos brilhantes, como se distorcidas por uma lupa gigantesca.

Essa contorção cósmica, chamada de lente gravitacional, ocorre quando o poderoso campo gravitacional de um objeto massivo como um aglomerado de galáxias distorce e amplia a luz dos objetos de fundo.

Esses objetos normalmente estariam muito distantes e fracos para serem observados, mas o poder de ampliação da lente gravitacional estende a visão do Hubble ainda mais fundo no universo.

O registro foi divulgada pela instituição nas redes sociais nesta semana.

NASA divulga nova imagem que impacta captada pelo telescópio Hubble no espaço

Como detalhado pela NASA, esta observação faz parte de um projeto em andamento para preencher pequenas lacunas no cronograma de observação do Hubble.

Com isso, explorando sistematicamente os aglomerados de galáxias mais massivos do universo distante, na esperança de identificar alvos promissores para estudos posteriores com o Hubble e o Telescópio Espacial James Webb.

Ainda de acordo com as informações, este enxame de galáxias em particular encontra-se a uma vasta distância de 4,6 mil milhões de anos-luz da Terra. Confira registro:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA

