Moda: 5 dicas para mulheres de 50 anos ou mais usarem saia com muito estilo e elegância

Veja os melhores looks com saia para arrasar se você tem 50 anos ou mais! (Foto: Reprodução/@anantolinfifty)

Mulheres maduras não só podem como devem investir em peças que realçam sua beleza e elegância. E que tal começar com uma peça que nunca sai de moda?

A saia é uma das peças mais versáteis do guarda-roupa feminino e pode ser usada em qualquer ocasião, desde um passeio no parque até um evento mais formal. Para ajudar você a arrasar nessa peça, separamos 5 dicas incríveis que vão deixar o seu look ainda mais estiloso e elegante.

5 dicas para mulheres de 50 anos ou mais arrasarem de saia

Aposte nas saias midi jeans

As saias midi jeans são uma das tendências do momento e são perfeitas para mulheres com 50 anos ou mais. Elas são versáteis, confortáveis e podem ser combinadas com diversas peças do guarda-roupa. Além disso, são ideais para quem quer esconder as pernas sem perder o charme.

Use saias plissadas

As saias plissadas são um clássico da moda e voltaram com tudo nas últimas temporadas. Elas são elegantes, femininas e dão um movimento incrível ao look. Aposte nas cores sólidas e combine com uma camisa ou blusa de manga curta ou longa.

Opte por saias de cintura alta

As saias de cintura alta são ideais para as mulheres de 50 anos ou mais, pois valorizam a silhueta e são super confortáveis. Além disso, são uma ótima opção para quem quer disfarçar a barriguinha. Combine com uma camisetinha ou um top cropped e arremate o look com uma sandália de salto.

Combine saias com tênis

Quem disse que saia só combina com salto alto? Combinar saia com tênis é uma tendência que está em alta e é super confortável. Opte por um tênis branco para um look mais clean ou ouse com um modelo colorido. As saias midi são ideais para essa combinação. O resultado é um look moderno, despojado e cheio de personalidade. Experimente e sinta-se ainda mais estilosa!

Brinque com as estampas

Não tenha medo de ousar e brincar com as estampas. As saias estampadas são uma ótima opção para quem quer um look mais descontraído e moderno. Combine com uma blusa de cor sólida para não sobrecarregar o look e deixe a saia ser a estrela da produção.

Agora que você já sabe como arrasar de saia, é só escolher a sua preferida e experimentar as dicas que separamos para você. Lembre-se sempre de escolher peças que valorizem o seu corpo e a sua personalidade e sinta-se ainda mais linda e poderosa.