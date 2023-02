Os 5 melhores hidratantes corporais infantis

Os hidratantes corporais são essenciais para manter a pele hidratada. Mas não apenas isso, pois esses produtos são essenciais para tratamentos de peles ressecadas ou doenças de pele.

Além dos adultos, os pais também devem cuidar da saúde da pele da criança, proporcionando produtos específicos para peles mais sensíveis.

Confira a seguir os 5 melhores hidratantes infantis!

Hidratante Infantil Hydra Rosto e Corpo - Mustela Bebê Azul

O hidratante infantil Hydra Bebê, da marca Mustela, é ideal para o uso no corpo e rosto. Sua fórmula foi elaborada para peles normais. Possui uma textura em formato de óleo, com ativos em óleo de girassol, glicerina, perseose de abacate e vitaminas.

Hidratante Corporal Hora do Sono - Johnson’S Lilás

Outro hidratante infantil indicado é de uma marca já conhecida. O hidratante Óleo Hora do Sono, da empresa Johnson’S também possui textura em óleo e é indicado para ser utilizado à noite, proporcionando conforto na hora do sono do bebê.

Óleo Hidratante para Bebê de Calêndula - Weleda Branco

Com um valor mais elevado, o óleo hidratante de calêndula da marca Weleda é indicado para fazer massagem no bebê. Possui uma composição natural e vegana com óleos de amêndoas doce, gergelim e calêndula.

Loção Hidratante Recém-Nascido - Johnson’s

Outro produto da marca Johnson’s indicado para bebês é a loção hidratante para recém-nascidos. Por ser indicado para bebês que acabaram de nascer, possui uma textura bem suave e delicada. Além disso, o produto é hipoalergênico.

Creme Infantil Hidratação Intensa Johnson’s

Mais um hidratante indicado da marca Johnson’s, dessa vez para bebês e crianças mais velhas. Por ser um produto de textura mais intensa, não deve ser utilizado em peles que ficam irritadas facilmente.

